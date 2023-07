Ministrul Sănătăţii, reacţie după ancheta la Căminele Groazei din Bucureşti şi Ilfov: "Se va face o analiză"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a comentat datele cutremurătoare apărute în urma dezvăluirilor din Căminele Groazei din Bucureşti şi Ilfov. Iată concluziile.

Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

Centrele din județul Ilfov, unde persoanele vârstnice erau umilite, nu se aflau în subordinea Ministerului Sănătăţii, spune ministrul Alexandru Rafila. El a mai spus că a primit un raport de la Direcția de Sănătate Publică Ilfov cu activitățile derulate în ultimii doi-trei ani.

„Nu am informație legată de starea pacienților (preluați din căminele de persoane vârstnice din Ilfov - n.r.). Pot să solicit o astfel de informare, nu neapărat individuală, ci în general, care se referă la acești pacienți. Oricum, pe noi ne preocupă foarte mult acest subiect.

Avem un raport acum pe care l-am primit de la Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov, prin serviciul de control, ce activități s-au desfășurat acolo, în județ, în ultimii 2 -3 ani. De asemenea, avem datele de la nivelul Ministerului Sănătății și vom încerca să coroborăm aceste date pe care le primim”, a declarat Alexandru Rafila, vineri, într-o conferință de presă.

Ministrul Sănătății a mai spus că se va face o analiză a acestor cazuri de la căminele de persoane vârstnice.

Citeşte şi: Marius Budăi, anunț despre măsurile adoptate în cazul Căminele Groazei: "Sunt indignat de ce am văzut"

„Nu am foarte multe date să vă dau din raport, pentru că nu am găsit date concludente care să sugereze că acolo s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit. Dar asta nu înseamnă că nu vom trece și la o analiză mai aprofundată, inclusiv prin discuții cu cei care am desfășurat aceste activități în ultimii 2 -3 ani. Am obținut raportul de la Direcția de Sănătate Publică Ilfov. În cursul săptămânii viitoare vom avea astfel de discuții încât să putem să știm exact din punct de vedere sanitar. Sigur, Ministerul Sănătății are atribuții în ceea ce privește asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate aceste instituți. Îngrijire nu se referă doar la aceste cămine, ci și la cămine de bătrâni pentru copii, centre de îngrijire pentru copii cu dizabilități, de exemplu. Toate sunt fac subiectul activităților inspecției sanitare de Stat și o să vă comunicăm un sumar al acestor activități”, a mai spus Rafila.

Citeşte şi: Premierul Marcel Ciolacu a cerut demisii în cazul Căminele Groazei: "Aveau atribuţii directe!"

Mai multe descinderi au avut loc marți la trei cămine de bătrâni din Voluntari și Ilfov, unde au fost găsiți aproximativ 100 de vârstnici umiliți, flămânzi, neîngrijiți și lăsați în mizerie. Anchetatorii spuneau că este vorba despre un grup infracțional organizat a obținut un profit de peste 5 milioane de lei cu aceste azile.