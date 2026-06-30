Proprietarul azilelor din Bihor nu avea acreditare pentru a presta servicii sociale. Ce spune Viorel Pașca

Zeci de percheziții au avut loc marți dimineață la mai multe centre de îngrijire pentru vârstnici din Bihor. Foto: captură imagini Poliția Română

Viorel Pașca, proprietarul centrelor vizate de ancheta din Bihor, unde au fost descoperiți vârstnici ținuți în condiții mizere și fără acces la îngrijiri medicale adecvate, nu avea acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activități de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane, potrivit Ministerului Muncii. Într-o declarație pentru Agerpres, Pașca a sugerat că este victima unei plângeri făcute de fostul ministru al Sănătății.

„Precizăm că Viorel Pașca nu are acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activități de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane”, a transmis Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

De asemenea, DIICOT a precizat în comunicatul de presă privind perchezițiile de marți dimineața că imobilele din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni aparțin unei persoane fizice care „nu ar fi deținut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate, așa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistența socială”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre Viorel Pașca, care deține Asociația Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă și Asociația „Bunul Samaritean”. Într-o declarație pentru Agerpres, Pașca a confirmat perchezițiile, dar a negat acuzațiile.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (...) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (...) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca.

Acesta a spus că în prezent sunt îngrijite aproximativ 380 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești. Procurorii au descoperit 413 persoane internate în azilele groazei. Aceștia ar fi fost ținuți în condiții improprii și nu ar fi avut acces la tratamente medicale de calitate așa cum aveau nevoie.

„Provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării. Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă”, a explicat el.



Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.

Procurorii suspectează că Pașca, alături de alte persoane, inclusiv membri ai familiei, ar fi exploatat sute de bătrâni, persoane cu handicap și pacienți vulnerabili, pentru a le încasa pensiile, indemnizațiile, ajutoarele sociale și donațiile, sub paravanul unei asociații umanitare.

De asemenea, investigațiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare