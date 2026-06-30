Antena 3 CNN Actualitate Un spital mobil a fost desfășurat în Bihor pentru a îngriji bătrânii din azilele groazei. Descoperiri șocante făcute de procurori

Un spital mobil a fost desfășurat în Bihor pentru a îngriji bătrânii din azilele groazei. Descoperiri șocante făcute de procurori

A.O.
3 minute de citit Publicat la 12:20 30 Iun 2026 Modificat la 12:20 30 Iun 2026
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spital mobil DSU
Toate persoanele aflate în aceste centre din Bihor urmează să fie relocate. Foto: Facebook.com/DSU

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Etichete: DIICOT perchezitii azilele groazei

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