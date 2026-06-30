Un spital mobil a fost desfășurat în Bihor pentru a îngriji bătrânii din azilele groazei. Descoperiri șocante făcute de procurori

Procurorii DIICOT au găsit 413 persoane internate în azilele groazei din Bihor, unde erau

ținute în condiții mizere de membrii unei grupări infracționale. Cei care ar fi trebuit să le administreze tratamentele medicale nu știau să scrie și să citească. Toți acești oameni urmează să fie relocați, iar la fața locului a fost amplasat un spital mobil pentru persoanele bolnave. De asemenea, procurorii au anunțat că în perioada vizată de anchetă de șase ani, 401 oameni au murit în aceste centre, care, potrivit Ministerului Muncii, nu erau acreditate.

Apar informații înfiorătoare de la ancheta DIICOT din Bihor care vizează mai multe centre de îngrijire pentru vârstnici și persoane cu dizabilități.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Procurorii au găsit 413 persoane în centrele din Bihor ale grupării infracționale, a declarat procuroarea DIICOT Mihaela Melconian într-o conferință de presă.

În perioada 2019 - 2026 au fost primite la căminele grupării 1.842 de persoane din mai multe județe ale țării.

De asemenea, într-o perioadă de șase ani au murit 401 oameni în aceste centre de îngrijire. Potrivit DIICOT, aceste persoane erau ținute „într-o stare de dependență și aservire” de membrii grupării „pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”.

Oamenii nu aveau acces la tratamentele medicale de care aveau nevoie și nici la îngrijiri adecvate. Potrivit DIICOT, persoanele care ar fi trebuit să le administreze medicamentele nu știau să scrie sau să citească, identificau medicamentele pacienților după cutie.

„Victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, se arată în comunicatul DIICOT.

Toate persoanele aflate în aceste centre urmează să fie relocate. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe și personal medical, care evaluează la această oră starea de sănătate a victimelor.

„Având în vedere gravitatea situației și starea critică în care au fost găsite victimele, DSU a mobilizat forțe și mijloace pentru a asigura un răspuns medical rapid și profesionist. Obiectivul nostru unic și prioritar este salvarea vieților și asigurarea, în regim de urgență, a tuturor condițiilor necesare pentru protejarea integrității lor fizice și psihice”, a transmis DSU.

De asemenea, Departamentul pentru Situații de Urgență gestionează o linie TelVerde, la care aparținătorii persoanelor extrase din locațiile vizate pot apela pentru a obține informații despre starea și locația acestora. Numărul de telefon este 0753 114 369.