Dezvăluiri şocante din ancheta "azilele groazei": Unele "angajate" nu ştiu să citească şi dădeau medicamente după culoarea cutiei

Angajatele din "azilele groazei" din județul Bihor recunosc că nu ştiu să citească. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în dosarul "azilelor groazei" din județul Bihor. Mai multe îngrijitoare au recunoscut pentru Antena 3 CNN că lucrau fără forme legale și că administrau medicamente bătrânilor după aspectul cutiilor, întrucât nu știu să citească. Dezvăluirile vin în contextul în care Viorel Pașca, considerat liderul rețelei, a fost reținut pentru 24 de ore, alături de soția sa și de o angajată, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Mai multe femei care îngrijeau vârstnicii în centrele din Bihor au făcut declarații ce ridică noi semne de întrebare cu privire la modul în care funcționau aceste azile – cum s-a ajuns la 400 de bătrâni îngropați pe câmp. Ele au susținut că munceau la negru și au recunoscut că nu știau să citească, motiv pentru care administrau tratamentele după aspectul ambalajelor medicamentelor. Uneori, au mărturisit acestea pentru Antena 3 CNN, erau ajutate chiar de bătrâni, care le citeau ce era trecut pe cutiile medicamentelor.

Întrebată de o jurnalistă Antena 3 CNN dacă ştia să citească numele medicamentelor, una dintre angajatele unui azil de bătrâni a răspuns: "N-am ştiut, dar aveam bolnavi care ştiau să citească şi mi-a spus numele". Iar la întrebarea: "Le cunoşteaţi după cum arătau cutiile medicamentelor?", aceasta a spus: "Aveam numele bolnavului pe cutie şi le-am dat tratamentul".

Ulterior, femeia a mai fost întrebată dacă avea contract de muncă, iar ea a declarat că lucra la negru. "Nu, aşa suntem toate, avem contract de voluntariat".

"De ce ne-am adunat aici? Ca să-l susţinem pe Viorel Paşca, pentru că nu-i vinovat cu nimic! Statul ştia tot! De 20 de ani se face asta: spitalele trimit bolnavi aici", a declarat una dintre angajatele azilelor care aveau grijă de bătrâni. "Am fost zilier, am luat 2.700 de lei, sincer vă spun", a mărturisit o femeie.

Miercuri, liderul "azilelor groazei" din Bihor, Viorel Paşca, a fost reţinut pentru următoarele 24 de ore. El este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat şi de infracțiunea de trafic de persoane. Şi soţia lui a fost reţinută, dar şi o angajată.

"De când sunt primar, de şase ani, n-am dat niciun ajutor de înmormântare la nici vreo persoană, de la domnul Paşca, de la casele lui. Singura sursă de bani care a mers prin UAT, comuna Holod, a fost acea indemnizație de handicap pe care l-au avut unele persoane de acolo.

Oamenii sunt îngropaţi acolo, în cimitir, singurul cimitir din satul respectiv, sunt îngropați conform legislației și conform ritului ortodox", a declarat Sandu Săsăran, primarul din Holod, pentru Antena 3 CNN.