Rețeaua politică din spatele "azilelor groazei” din Bihor: Viorel Pașca a fost premiat de Primăria Oradea când Bolojan era primar

Noi detalii ies la iveală în cazul „azilelor groazei” din Bihor, unde o grupare condusă de Viorel Pașca este acuzată că ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile, încasând pensiile, indemnizațiile și donațiile acestora. În emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel, au fost prezentate informații privind existența unor politicieni locali PNL care ar fi avut cunoștință despre activitatea centrelor în perioada în care Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea. În acest context, se ridică întrebarea dacă Ilie Bolojan avea cunoștință despre situație.
Acesta a evitat să ofere un răspuns tranșant marți seară, într-un interviu acordat TVR 1, precizând în schimb că autoritățile au intervenit pentru protejarea persoanelor afectate și pentru relocarea acestora în centre sigure:
"Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să își găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului”.
Totuși, persoane din anturajul politic al lui Ilie Bolojan din județul Bihor îl cunosc foarte bine pe Viorel Pașca. Acesta a fost premiat în perioada în care Bolojan era primar al municipiului Oradea.
În cadrul unor evenimente publice din acea perioadă au fost prezenți mai mulți apropiați ai actualului lider PNL. Printre aceștia se numără Arina Moș, considerată o apropiată a lui Ilie Bolojan, precum și Dumitru Țiplea, fost prefect de Bihor și fin al acestuia.
La un eveniment organizat în 2020 de Direcția de Asistență Socială Oradea, Arina Moș, pe atunci director al instituției, a deschis o gală dedicată voluntarilor din domeniul social, la care au participat reprezentanți ai administrației locale, inclusiv prefectul de la acea vreme și viceprimarul municipiului Oradea, Florin Pirtea, actual primar al orașului.
Rețeaua politică din spatele lui Viorel Pașca
În cadrul aceleiași gale, Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă”, a fost premiat și prezentat drept „îngerul celor oropsiți”, pentru sprijinul acordat persoanelor aflate în nevoie.
Dumitru Țiplea, fost prefect de Bihor și ulterior deputat PNL, a fost șef de cabinet al lui Ilie Bolojan pe vremea când acesta ocupa funcția de prefect, fiind totodată finul său.
De asemenea, Alina Moș, fost director al Direcției de Asistență Socială Oradea și ulterior viceprimar al municipiului, a participat la același eveniment și a avut un rol în acordarea distincțiilor. În prezent, aceasta este deputat PNL de Bihor.
În imaginile publice de la eveniment, Viorel Pașca apare premiat de reprezentanți ai administrației locale, într-un context în care acesta era deja cunoscut în mediul instituțional din județ.
În paralel, în comuna Holod, Viorel Pașca Emanuel, fiul acestuia, deține funcția de viceprimar din partea PNL și este vicepreședinte al asociației conduse de familia Pașca.
La marginea localității Holod, pe un teren deschis, se află un cimitir improvizat, o imagine greu de descris în cuvinte. Peste 400 de cruci de fier, așezate în rânduri, marchează destinele unor oameni singuri, fără aparținători, aduși aici din toate colțurile țării. Sunt persoane care au trecut prin căminele din Bihor, s-au stins de-a lungul anilor și au fost înmormântate în acest spațiu improvizat.