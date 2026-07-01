Rețeaua politică din spatele "azilelor groazei” din Bihor: Viorel Pașca a fost premiat de Primăria Oradea când Bolojan era primar

În cadrul unor evenimente publice din acea perioadă au fost prezenți mai mulți apropiați ai actualului lider PNL. FOTO: Captură Antena 3 CNN

Noi detalii ies la iveală în cazul „azilelor groazei” din Bihor, unde o grupare condusă de Viorel Pașca este acuzată că ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile, încasând pensiile, indemnizațiile și donațiile acestora. În emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel, au fost prezentate informații privind existența unor politicieni locali PNL care ar fi avut cunoștință despre activitatea centrelor în perioada în care Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea. În acest context, se ridică întrebarea dacă Ilie Bolojan avea cunoștință despre situație.

Acesta a evitat să ofere un răspuns tranșant marți seară, într-un interviu acordat TVR 1, precizând în schimb că autoritățile au intervenit pentru protejarea persoanelor afectate și pentru relocarea acestora în centre sigure:

"Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să își găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului”.

Totuși, persoane din anturajul politic al lui Ilie Bolojan din județul Bihor îl cunosc foarte bine pe Viorel Pașca. Acesta a fost premiat în perioada în care Bolojan era primar al municipiului Oradea.

În cadrul unor evenimente publice din acea perioadă au fost prezenți mai mulți apropiați ai actualului lider PNL. Printre aceștia se numără Arina Moș, considerată o apropiată a lui Ilie Bolojan, precum și Dumitru Țiplea, fost prefect de Bihor și fin al acestuia.

La un eveniment organizat în 2020 de Direcția de Asistență Socială Oradea, Arina Moș, pe atunci director al instituției, a deschis o gală dedicată voluntarilor din domeniul social, la care au participat reprezentanți ai administrației locale, inclusiv prefectul de la acea vreme și viceprimarul municipiului Oradea, Florin Pirtea, actual primar al orașului.

Rețeaua politică din spatele lui Viorel Pașca

În cadrul aceleiași gale, Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă”, a fost premiat și prezentat drept „îngerul celor oropsiți”, pentru sprijinul acordat persoanelor aflate în nevoie.

Dumitru Țiplea, fost prefect de Bihor și ulterior deputat PNL, a fost șef de cabinet al lui Ilie Bolojan pe vremea când acesta ocupa funcția de prefect, fiind totodată finul său.

De asemenea, Alina Moș, fost director al Direcției de Asistență Socială Oradea și ulterior viceprimar al municipiului, a participat la același eveniment și a avut un rol în acordarea distincțiilor. În prezent, aceasta este deputat PNL de Bihor.

În imaginile publice de la eveniment, Viorel Pașca apare premiat de reprezentanți ai administrației locale, într-un context în care acesta era deja cunoscut în mediul instituțional din județ.

În paralel, în comuna Holod, Viorel Pașca Emanuel, fiul acestuia, deține funcția de viceprimar din partea PNL și este vicepreședinte al asociației conduse de familia Pașca.

La marginea localității Holod, pe un teren deschis, se află un cimitir improvizat, o imagine greu de descris în cuvinte. Peste 400 de cruci de fier, așezate în rânduri, marchează destinele unor oameni singuri, fără aparținători, aduși aici din toate colțurile țării. Sunt persoane care au trecut prin căminele din Bihor, s-au stins de-a lungul anilor și au fost înmormântate în acest spațiu improvizat.

Viorel Pașca Emanuel a fost reținut miercuri, alături de tatăl său, care este acuzat că ar fi fost coordonatorul rețelei. În dosar au mai fost reținuți și alți doi copii ai acestuia, soția sa și o angajată a asociației. Acuzațiile procurorilor

Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor. Conform anchetatorilor, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire. Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării. „Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient”, a precizat sursa citată. De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spaţiile deţinute de către grupul infracţional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare. Având în vedere necesitatea adaptării modalităţilor de executare a activităţilor la situaţia concretă a persoanelor vătămate identificate pe parcursul urmăririi penale, acţiunea a beneficiat de suportul specialiştilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD). La anumite locaţii în care au fost efectuate percheziţii domiciliare, echipele au fost însoţite de medici specialişti şi asistenţi medicali din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureş şi Iaşi, precum şi de personal medical de specialitate, inclusiv psihologi şi specialişti în consilierea psihologică a victimelor, din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al MAI şi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care au asigurat suport logistic cu autospecialele pentru transport personal şi victime multiple. Totodată, împreună cu specialiştii din cadrul ANPDPD şi cu celelalte instituţii competente, au fost dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistenţă şi îngrijire, capabile să asigure condiţii adecvate de protecţie, supraveghere şi recuperare.