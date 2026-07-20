Două avioane de pasageri au fost pe punctul să se ciocnească, deasupra Atlanticului. Salvarea nu a venit de la controlorii de trafic

În toiul nopții, în largul Insulelor Canare, două avioane de pasageri - un Airbus de la compania Iberia și un Boeing de la Air Europa - s-au aflat pe același culoar aerian, la aceeași altitudine. Au fost la doar câteva secunde distanță de o catastrofă. Tragedia a fost evitată înainte ca controlorii de trafic aerian să poată interveni. Sistemul de siguranță a preluat controlul și a ordonat celor două aeronave să efectueze manevre opuse, evitând astfel impactul, relatează Le Figaro.
Incidentul, care a fost dezvăluit de Air Journal, a avut loc în noaptea de 10 iulie, în jurul orei 3.23 dimineața, în largul Insulelor Canare.
Catastrofa a fost evitată în ultimul moment
Avionul Airbus de la compania Iberia A321XLR (zborul IB140) zbura din Recife, Brazilia, spre Madrid, Spania. De cealaltă parte, avionul Boeing de la Air Europa A321XLR (zborul IB140) se afla pe ruta opusă, zburând de la Madrid la Sao Paulo.
Ambele aeronave zburau la o altitudine de aproximativ 11.000 de metri pe culoarul aerian N857, deplasându-se în sensuri opuse.
Când cele două aeronave s-au apropiat periculos una de cealaltă, la bordul ambelor avioane s-a activat automat sistemul de evitare a coliziunilor, denumit TCAS (Traffic Collision Avoidance System).
Inițial, s-a activat doar alerta auditivă, denumită „Traffic Advisory”, care i-a avertizat pe piloți că o altă aeronavă se află în apropiere.
Însă câteva momente mai târziu, la câteva secunde de o catastrofă, alerta a escaladat la „Resolution Advisory”, indicând o coliziune iminentă.
Aeronava companiei Iberia a început imediat o coborâre de puțin peste 152 de metri. În același timp, avionul Air Europa a urcat puțin peste 121 de metri.
Această reacție în sicron a permis restabilirea unei distanțe de siguranță între cele două aeronave. După înlăturarea pericolului, echipajele au primit mesajul Clear of conflict, care le indica faptul că își puteau relua traiectoria normală. Ambele zboruri și-au continuat apoi călătoria până la destinație fără alte incidente.
O anchetă a fost deschisă de Comisia spaniolă pentru investigarea accidentelor și incidentelor din aviația civilă (CIAIAC) pentru a stabili cum au ajuns cele două aeronave în același culoar aerian, aproape de o coliziune. Până în prezent, nici Iberia, nici Air Europa nu au transmis un punct de vedere cu privire la acest incident.
Ce este TCAS
Incidentul nu a avut nicio consecință datorită TCAS, un sistem care a fost instalat în aproape toate avioanele comerciale care operează zboruri în prezent.
Spre deosebire de turnurile de control, acesta funcționează autonom și poate preveni o coliziune atunci când detectează o pierdere a separării, adică atunci când două aeronave ajung mai aproape una de cealaltă decât permit marjele de siguranță.
Sistemul scanează aproximativ o dată pe secundă toate aeronavele echipate cu transponder aflate în raza sa de detecție.
Analizând poziția, altitudinea și traiectoria acestora, poate anticipa riscul unei coliziuni și calculează automat cele mai potrivite manevre pentru fiecare avion implicat.
Cea mai critică avertizare, Resolution Advisory, este declanșată doar atunci când riscul devine foarte ridicat, de regulă atunci când aeronavele se află la numai 15–35 de secunde de o apropiere periculoasă sau când separarea lor pe verticală scade sub aproximativ 230 de metri.
Sistemului TCAS a fost dezvoltat după mai multe tragedii aeriene care au marcat profund istoria aviației. Primele cercetări au început în anii 1950, după coliziunea dintre două avioane deasupra Marelui Canion, în 1956, soldată cu 128 de morți, precum și după accidentul produs deasupra orașului New York în 1960.
În prezent, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) obligă instalarea acestui sistem pe aeronavele cu o masă mai mare de 5.700 de kilograme și pe cele autorizate să transporte peste 19 pasageri.