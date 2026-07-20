Două avioane de pasageri au fost pe punctul să se ciocnească, deasupra Atlanticului. Salvarea nu a venit de la controlorii de trafic

2 minute de citit Publicat la 17:34 20 Iul 2026 Modificat la 17:34 20 Iul 2026

Ambele aeronave zburau la o altitudine de aproximativ 11.000 de metri pe culoarul aerian N857, deplasându-se în sensuri opuse. Foto: Getty Images

În toiul nopții, în largul Insulelor Canare, două avioane de pasageri - un Airbus de la compania Iberia și un Boeing de la Air Europa - s-au aflat pe același culoar aerian, la aceeași altitudine. Au fost la doar câteva secunde distanță de o catastrofă. Tragedia a fost evitată înainte ca controlorii de trafic aerian să poată interveni. Sistemul de siguranță a preluat controlul și a ordonat celor două aeronave să efectueze manevre opuse, evitând astfel impactul, relatează Le Figaro.

Incidentul, care a fost dezvăluit de Air Journal, a avut loc în noaptea de 10 iulie, în jurul orei 3.23 dimineața, în largul Insulelor Canare.

Catastrofa a fost evitată în ultimul moment

Avionul Airbus de la compania Iberia A321XLR (zborul IB140) zbura din Recife, Brazilia, spre Madrid, Spania. De cealaltă parte, avionul Boeing de la Air Europa A321XLR (zborul IB140) se afla pe ruta opusă, zburând de la Madrid la Sao Paulo.

Ambele aeronave zburau la o altitudine de aproximativ 11.000 de metri pe culoarul aerian N857, deplasându-se în sensuri opuse.

Când cele două aeronave s-au apropiat periculos una de cealaltă, la bordul ambelor avioane s-a activat automat sistemul de evitare a coliziunilor, denumit TCAS (Traffic Collision Avoidance System).

Inițial, s-a activat doar alerta auditivă, denumită „Traffic Advisory”, care i-a avertizat pe piloți că o altă aeronavă se află în apropiere.

Însă câteva momente mai târziu, la câteva secunde de o catastrofă, alerta a escaladat la „Resolution Advisory”, indicând o coliziune iminentă.