Orașul din România care a deschis primul centru mare din țară unde locuitorii pot duce singuri aproape orice tip de deșeuri, gratuit

3 minute de citit Publicat la 13:30 21 Iul 2026 Modificat la 13:30 21 Iul 2026

Primul centru mare de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar din România, deschis la Cluj-Napoca, 20 iulie 2026. Sursa foto: Hepta

Cluj-Napoca are, începând de luni, primul centru mare de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar din România, unde locuitorii pot veni singuri și pot preda gratuit aproape orice tip de deșeu provenit din gospodării. Singura excepție o reprezintă deșeurile menajere obișnuite, precum resturile alimentare, care nu sunt acceptate.

Centrul integrat de colectare separată prin aport voluntar a fost inaugurat ieri, pe strada Platanilor, și reprezintă o investiție de aproximativ 4 milioane de euro.

Acesta este primul dintre cele 13 centre de mari dimensiuni care vor fi construite în România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu.

Noi centre similare sunt prevăzute în mai multe orașe din țară, printre care Craiova, Buzău, Brașov, Constanța, Iași, București și Sibiu.

„Acum câțiva ani, prin PNRR se crea o hartă întreagă în toată țara de puncte de colectare, de centre de aport voluntar. Anul acesta, la finalul lunii august, aceste puncte nu vor mai fi niște puncte abstracte, vor fi puncte reale în care oamenii să poată să aducă din toată țara aceste deșeuri care până acum nu se știa ce se poate face cu ele - mobile, electrocasnice mici și mari, moloz din propriile lucrări de construcții, din propriile case.”, a declarat, luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ce este diferit la centrul din Cluj-Napoca

Noul centru permite cetățenilor să aducă personal deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul clasic de colectare „din poartă în poartă”.

Persoanele fizice domiciliate în municipiul Cluj-Napoca, care au contract cu operatorul de salubritate menajeră Supercom SA, pot preda gratuit deșeurile, în limita a 2 metri cubi pe lună și maximum 10 metri cubi pe an, potrivit Primăriei Cluj-Napoca.

Infrastructura se întinde pe o suprafață de 1,4 hectare, adică aproximativ 14.000 de metri pătrați, și include platforme betonate, containere specializate, spații administrative, laborator de analize chimice, cântar de mare tonaj pentru monitorizarea fluxurilor de deșeuri și o cameră frigorifică destinată depozitării temporare a animalelor mici decedate.

Centrul este administrat de Domeniul Public Napoca SA.

Ce deșeuri pot fi aduse gratuit

Clujenii pot aduce o gamă largă de deșeuri, de la materiale rezultate din renovări până la obiecte voluminoase sau echipamente electronice.

Printre categoriile acceptate se află:

moloz, beton, cărămizi, gresie, faianță, rigips, materiale de izolație și alte deșeuri din construcții;

mobilier vechi, saltele și covoare;

deșeuri verzi din grădină, precum crengi, frunze și iarbă;

electrocasnice mici și mari;

textile și încălțăminte uzată;

hârtie și carton;

plastic;

sticlă și ceramică;

metal;

lemn;

anvelope uzate;

ulei vegetal alimentar;

ulei mineral uzat provenit de la autoturisme;

baterii și acumulatori;

medicamente expirate;

ambalaje de vopsele, adezivi, pesticide și alte substanțe similare;

cadavre de animale mici de companie, ambalate corespunzător.

Cum se face accesul și ce reguli trebuie respectate

Accesul în centrul de colectare se face pe baza cărții de identitate, iar utilizatorii pot intra doar în prezența personalului operatorului, care indică locul unde trebuie descărcate deșeurile.

Sunt acceptate autoturisme, furgonete și autoutilitare cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum și anumite vehicule de colectare.

Deșeurile trebuie aduse uscate și curate, fără materiale contaminante. Spre exemplu, nu sunt acceptate saltele ude sau ambalaje din plastic murdare cu resturi alimentare.

Deșeurile periculoase trebuie predate în recipiente închise ermetic, astfel încât să nu existe riscul unor scurgeri sau contaminări.

Ce nu se primește în centru

Autoritățile precizează că nu sunt acceptate:

deșeuri municipale amestecate;

resturi alimentare și deșeuri menajere biodegradabile;

materiale care conțin azbest;

deșeuri explozive sau inflamabile;

deșeuri medicale infecțioase;

deșeuri radioactive;

deșeuri industriale periculoase provenite din activități economice.

Operatorul poate refuza preluarea deșeurilor care nu sunt sortate, sunt contaminate cu substanțe periculoase, provin de la firme sau depășesc capacitatea temporară de stocare a centrului.

Ce se întâmplă cu deșeurile după colectare

Centrul nu este doar un punct de depozitare, ci dispune de echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea deșeurilor.

Deșeurile voluminoase, precum mobilierul și saltelele, sunt mărunțite și sortate. Materialele reciclabile sunt balotate, iar ceea ce nu mai poate fi reciclat este direcționat către valorificare energetică.

Deșeurile vegetale sunt tocate și transformate prin compostare, iar materialul rezultat poate fi folosit ulterior în agricultură sau pentru întreținerea spațiilor verzi.

Materialele provenite din construcții și demolări sunt concasate și sortate, iar fracțiile rezultate pot fi reutilizate în lucrări tehnice, inclusiv pentru umpluturi sau lucrări rutiere.

Noul centru dispune de prese pentru textile, hârtie și plastic, containere pentru sticlă, lemn, metal, deșeuri electrice și electronice, precum și instalații speciale pentru fluxurile de deșeuri periculoase.

Prin această investiție, Cluj-Napoca devine primul oraș din România care pune la dispoziția populației un centru de mari dimensiuni unde cetățenii pot contribui direct la reciclare și la reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Regulamentul complet poate fi consultat AICI.