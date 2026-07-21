Un fost ținut al minelor de aur și plumb ar putea fi transformat într-un parc eolian uriaș. Planul propus în sudul Scoției

1 minut de citit Publicat la 18:58 21 Iul 2026 Modificat la 18:58 21 Iul 2026

Un fost ținut al minelor de aur și plumb ar putea fi transformat într-un parc eolian uriaș. Foto: Getty Images

Un parc eolian și un sistem de stocare a energiei în baterii ar putea fi construite pe un teren folosit în trecut pentru extracția aurului și a plumbului, în sudul Scoției.

Compania Renewco vrea să ridice 21 de turbine în cadrul proiectului Ravengill, în apropiere de Leadhills și Abington, scrie BBC.

Deși proiectul ar urma să fie amplasat integral în South Lanarkshire, este consultată și autoritatea locală din Dumfries and Galloway, pentru că zona vizată se află aproape de limita administrativă.

Dezvoltatorii spun că, dacă proiectul primește undă verde, ar putea aduce cel puțin 735.000 de lire sterline pe an într-un fond destinat comunității.

În documentele depuse de companie este menționat și trecutul neobișnuit al zonei.

„Istoric, anumite părți ale amplasamentului au fost folosite pentru activități de extracție a plumbului și aurului între secolele al XVI-lea și al XX-lea”, se arată în document.

„Dovezi ale minelor dezafectate și ale unor elemente legate de activitatea minieră sunt vizibile pe amplasament și în apropierea acestuia”.

Dezvoltatorii au subliniat însă că, în ultimii ani, o mare parte din zona înconjurătoare a fost transformată într-un spațiu dedicat turbinelor eoliene.

„Există o dezvoltare extinsă a energiei eoliene în această parte din sudul Scoției”, se mai arată în document.

„În peisajul din jur există mai multe parcuri eoliene aflate în diferite etape ale procesului de autorizare, precum și parcuri eoliene deja operaționale”.