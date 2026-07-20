Singura putere nucleară din Africa declanșează o competiție globală pentru reactoarele de nouă generație

Centrala Nucleară Koeberg din Africa de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Africa de Sud își continuă planurile de extindere a singurului program comercial de energie nucleară de pe continent, în pofida incidentelor recente de siguranță de la Centrala Nucleară Koeberg, pregătind terenul pentru o competiție de mare miză între constructorii internaționali de reactoare, în frunte cu compania rusă Rosatom și rivalii săi occidentali, potrivit Business Insider Africa.

Decizia Africii de Sud de a merge mai departe cu extinderea programului său nuclear a creat premisele unei competiții intense între cei mai importanți constructori de reactoare din lume. Rosatom este așteptată să înfrunte o concurență puternică din partea companiilor occidentale și asiatice pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice strategice din Africa.

Decizia vine în ciuda unor incidente recente de siguranță la Centrala Nucleară Koeberg, singura centrală nucleară comercială din Africa, unde la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie au fost detectate niveluri ridicate de contaminare radioactivă în aer, în interiorul zonelor controlate ale instalației.

Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Nuclear din Africa de Sud (NNR), incidentele au fost limitate la interiorul centralei, au afectat doar un număr redus de angajați aflați sub monitorizare strictă și nu au reprezentat niciun risc pentru comunitățile din apropiere sau pentru mediu.

Ministrul Energiei și Electricității, Kgosientsho Ramokgopa, a reafirmat că guvernul rămâne angajat în achiziționarea unei noi capacități nucleare de 2.500 MW, ca parte a eforturilor de consolidare a securității energetice, de reducere a dependenței de cărbune și de atingere a obiectivelor climatice pe termen lung.

Furnizorii internaționali vizează următoarele reactoare ale Africii de Sud

Africa de Sud rămâne singura țară africană care operează o centrală nucleară comercială. Centrala Koeberg, situată la aproximativ 30 de kilometri nord de Cape Town, produce energie electrică încă de la mijlocul anilor 1980 și reprezintă în continuare o sursă esențială de energie de bază, fiabilă, pentru rețeaua națională.

Spre deosebire de Egipt, care a ales compania rusă Rosatom pentru construirea Centralei Nucleare El Dabaa, Africa de Sud este așteptată să organizeze o procedură competitivă de achiziție, care ar putea atrage oferte din partea Rosatom, a companiilor franceze EDF și Framatome, a companiei sud-coreene Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), a China National Nuclear Corporation (CNNC) și a companiei americane Westinghouse.

Franța intră în competiție având deja o relație consolidată cu Africa de Sud, după ce a furnizat tehnologia utilizată la centrala Koeberg și a sprijinit recent programul de prelungire a duratei de viață a acesteia. Westinghouse furnizează de mult timp combustibil nuclear și servicii de inginerie, în timp ce Coreea de Sud și China au devenit exportatori tot mai competitivi de tehnologie nucleară.

Compania de stat rusă Rosatom construiește Centrala Nucleară El Dabaa din Egipt

Pentru Rosatom, însă, Africa de Sud reprezintă o oportunitate de a-și extinde și mai mult prezența deja semnificativă pe continent.

Compania de stat rusă construiește în prezent Centrala Nucleară El Dabaa din Egipt și a semnat acorduri de cooperare în domeniul nuclear cu mai multe state africane, inclusiv Burkina Faso, Rwanda, Uganda, Etiopia și Republica Congo.

Modelul său de afaceri, care combină finanțarea, construcția reactoarelor, furnizarea combustibilului nuclear și formarea personalului, a contribuit la transformarea Rosatom în principalul partener nuclear al continentului african.

Abordarea Africii de Sud reflectă și lecțiile învățate după eșecul controversatului acord nuclear susținut de Rosatom în timpul mandatului fostului președinte Jacob Zuma.

În 2017, Înalta Curte a Africii de Sud a decis că procedura de achiziție a fost ilegală, obligând guvernul să își relanseze planurile privind energia nucleară în condiții de transparență sporită și printr-un proces competitiv de licitație.

În contextul în care tot mai multe guverne africane iau în calcul energia nucleară pentru a răspunde cererii tot mai mari de electricitate și pentru a-și atinge obiectivele de decarbonizare, următoarea procedură de achiziție organizată de Africa de Sud va fi urmărită cu mare atenție.

Rezultatul acesteia nu va determina doar viitoarea extindere a singurului program comercial de energie nucleară din Africa, ci ar putea remodela și echilibrul de influență dintre marii furnizori mondiali de tehnologie nucleară care concurează pentru o cotă cât mai mare din piața energetică a continentului.