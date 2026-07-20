Drone la granița României, în timpul unui atac rusesc în Ucraina: Avioane românești și italiene, ridicate de la sol

1 minut de citit Publicat la 23:44 20 Iul 2026 Modificat la 23:44 20 Iul 2026

Cel mai grav incident produs până acum pe teritoriul României a avut loc la sfârșitul lunii mai 2026, când o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării a detectat, luni seară, mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei României, în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar avioane de luptă românești și italiene au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit MApN, luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Armatei a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove.

Țintele au fost observate în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru ca populația din nordul județului Tulcea să fie alertată. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Avioane românești și italiene, ridicate de la sol

Pentru monitorizarea situației aeriene, au fost mobilizate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Acestea au decolat la ora 19.09.

Ulterior, la ora 20.13, au decolat și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării a transmis că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

De asemenea, nu au fost semnalate cazuri în care vehicule aeriene să fi lovit solul pe teritoriul României.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.

MApN precizează că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate în legătură cu astfel de evenimente.