Un procuror a făcut scandal la o terasă. Când a venit poliția, i-a atacat pe agenți cu spray paralizant și a deschis focul

Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Foto: Getty Images

Un procuror a fost reținut duminică noaptea, pentru 24 de ore, după ce a atacat mai mulți polițiști cu un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce agenții încercau să-l imobilizeze, relatează Agerpres.

Conform unor surse din anchetă, este vorba de procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Acesta este acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.

Incidentul a avut loc duminică noaptea. Procurorul a intrat pe terasa unui local din comuna Ribița, județul Hunedoara, cu un cuțit, un spray lacrimogen și un pistol, deși avea permisul de port-armă anulat.

„La data de 09.08.2026, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condiţiile în care IPJ Caraş Severin - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a dispus la 27.07.2026 anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

După un apel la 112, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Când i s-a cerut să se legitimize, acesta a devenit recalcitrant și a fugit de polițiști.

„În jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie, ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută asupra sa”, a precizat Parchetul General.



Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.