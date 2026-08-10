Italia și Danemarca resping „imigrația necontrolată” și cer înființarea unor centre de repatriere. „Aceasta este modalitatea corectă”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni (S) și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. Colaj foto: Getty Images

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat luni o declarație comună prin care resping „imigrația necontrolată” și solicită centre de repatriere în țări terțe. „Credem că aceasta este modalitatea corectă de a proteja Europa și valorile noastre comune”, se arată în declarația publicată pe Instagram, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Înțelegem că mulți ar putea pune la îndoială cooperarea noastră. Venim din poziții politice foarte diferite și, bineînțeles, nu suntem de acord în toate privințele. Suntem singurele două femei șefe de guvern din UE. Una dintre noi conduce o țară mare din sud; cealaltă, o țară mică din nord. Dar suntem unite prin dorința de a apăra Europa”, începe postarea.

Ambele lidere afirmă că „nu acceptăm imigrația necontrolată în Europa și am promovat o politică riguroasă de imigrare, atât în țările noastre, cât și în Europa”.

Italia a introdus controale în aeroporturi și porturi pentru pasagerii care sosesc din Spania după criza migranților din Ceuta și, ulterior, confruntându-se cu refuzul Italiei de a le ridica, guvernul de la Madrid a impus aceeași măsură pentru persoanele care sosesc din Italia.

Cele două lidere afirmă că „nimeni nu poate nega consecințele negative ale imigrației ilegale asupra societăților noastre: creșterea ratelor criminalității, presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice și erodarea încrederii populației”.

„Această situație este deosebit de gravă atunci când imigranții ilegali, privați de dreptul de a rămâne în țările noastre, comit infracțiuni violente, fac trafic cu droguri sau sunt responsabili de violență sexuală”, continuă cele două lidere în declarația lor comună.

Astfel, Meloni și Frederiksen explică faptul că datoria lor este „să ofere răspunsuri concrete cetățenilor, în special celor mai vulnerabili, și să garanteze o mai mare securitate și protecție pentru comunitățile noastre”.

În acest sens, ele solicită înființarea de „centre de repatriere în țări terțe, precum și alte soluții inovatoare în afara Europei”, un proiect pe care Italia l-a implementat deja în Albania și îl are în vedere acum în unele țări africane.

De asemenea, cele două șefe de guvern afirmă că „respectul pentru legile noastre trebuie să meargă mână în mână cu respectul pentru valorile europene. Acest lucru li se aplică atât imigranților ilegali, cât și milioanelor de cetățeni străini care locuiesc legal în țările noastre și în întreaga Europă”.

„Suntem amândouă mândre de moștenirea culturală creștină a Europei și dorim să o protejăm. Sperăm că cei care vin în țările noastre și aleg Europa drept casă vor respecta valorile noastre și nu vor încerca să ne impună stiluri de viață pe care nu le împărtășim”, au declarat ele.

Mii de migranți au intrat cu forța în exclava spaniolă Ceuta, dinspre Maroc, mulți dintre ei înotând sau folosind bărci gonflabile pentru a ocoli frontiera și a ajunge pe plaja Tarajal, unde au copleșit forțele Gărzii Civile. Aproximativ 100 de persoane au murit în încercarea de a ajunge ilegal în oraș.