Localitatea din Europa care are atât de mulți bani încât nu știe ce să facă cu cei aproape 29 de milioane de euro în plus

Meggen este una dintre cele mai prospere localități din Elveția. Foto: Profimedia Images

O comună elvețiană se confruntă cu o situație la care multe administrații locale doar ar putea visa: are atât de mulți bani în buget, încât autoritățile caută soluții pentru a-i cheltui. Meggen, o localitate de aproximativ 7.800 de locuitori din cantonul Lucerna, a încheiat anul 2025 cu un excedent de aproape 29 de milioane de euro, potrivit Blick.

O parte importantă din această sumă provine însă din efecte contabile excepționale, aproximativ 21,4 milioane de euro. Chiar și așa, comuna are la dispoziție resurse considerabile, iar problema este acum cum pot fi folosiți banii în beneficiul locuitorilor.

Meggen este una dintre cele mai prospere localități din Elveția. Peisajul este dominat de vile luxoase, proprietăți istorice și castele, iar mai mult de jumătate dintre gospodării declară venituri anuale de peste 320.000 de euro.

Plan în zece puncte pentru banii din buget

Partidul local Le Centre a venit deja cu un plan în zece puncte, prin care propune ca o parte din bani să se întoarcă la locuitori. Printre idei se află inclusiv reducerea taxelor și investiții în spațiile publice.

Una dintre priorități este transformarea comunei într-un loc mai plăcut pe timpul verii. Propunerea cere ca piscina să beneficieze de supraveghere până la închiderea programului, în condițiile în care salvamarii pleacă în prezent la ora 18.00.

Planul prevede și plantarea mai multor copaci pentru a crea zone de umbră de-a lungul promenadelor, în apropierea băncilor și în jurul locurilor de joacă. Ar urma să fie instalate și mai multe bănci, în special pentru persoanele în vârstă, precum și fântâni cu apă potabilă în zonele importante.

O comună aflată lângă lac, dar cu acces redus la apă

Deși Meggen este situată chiar pe malul lacului celor Patru Cantoane, locuitorii au acces limitat la zonele de coastă. Din acest motiv, partidul propune realizarea unui studiu pentru a vedea în ce condiții ar putea fi deschise mai multe porțiuni ale malului pentru public.

Investițiile nu s-ar opri însă odată cu venirea toamnei. Piscina acoperită ar urma să aibă un program mai lung în timpul iernii, în special duminica după-amiaza.

O altă propunere vizează biblioteca municipală. În prezent, accesul gratuit este rezervat persoanelor cu vârsta de până la 16 ani. Planul prevede extinderea gratuității și pentru studenții care locuiesc în comună.

Familiile ar putea plăti mai puțin pentru îngrijirea copiilor

Familiile ar putea beneficia direct de pe urma excedentului bugetar. Partidul propune reducerea cu 10% a tarifelor pentru serviciile de supraveghere a copiilor în afara orelor de școală.

Inițiatorii justifică măsura și prin situația demografică a localității, care are deja cea mai ridicată vârstă medie din cantonul Lucerna.

Și transportul public este inclus în plan. Autoritățile sunt îndemnate să reintroducă abonamentul comunal de o zi pentru transportul public.

Pentru deplasările cu bicicleta, mai ales că localitatea are un relief deluros favorabil bicicletelor electrice, sunt propuse cinci noi stații Nextbike sau extinderea rețelei existente. Primele 30 de minute de utilizare ar urma să fie gratuite.

În plus, partidul propune crearea unui fond de aproximativ 110.000 de euro pentru susținerea proiectelor organizațiilor și asociațiilor locale, cu scopul de a consolida legăturile dintre locuitori.

Meggen nu este singura comună cu o asemenea „problemă”

Situația nu este unică în Elveția. Și cantonul Zoug este obișnuit cu excedente bugetare foarte mari, iar autoritățile se confruntă periodic cu întrebarea cum să redistribuie banii către populație.

În 2024, cantonul a alocat nu mai puțin de 236 de milioane de euro pentru reducerea primelor de asigurări de sănătate pentru anii 2026 și 2027.

În această perioadă, Zoug suportă 99% din costurile spitalicești, mult peste procentul de 55% prevăzut de legislația federală.

Pentru cei aproximativ 130.000 de locuitori ai cantonului, măsura înseamnă o reducere medie de aproximativ 18% a costurilor asigurării de sănătate, ceea ce poate însemna o economie de circa 750 de euro pe an pentru fiecare persoană, în funcție de tipul de asigurare ales.