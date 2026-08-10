VIDEO O turistă a rămas agăţată de o stâncă după ce s-a căţărat cu mâinile goale în căutarea locului ideal pentru o fotografie

O turistă a încercat să escaladeze peretele stâncos de deasupra golfului Lama Monachile din Italia ăentru a face o fotografie. Sursa foto: Getty Images

O turistă s-a căţărat cu mâinile goale şi a escaladat peretele stâncos abrupt de deasupra golfului Lama Monachile din Italia, folosindu-se doar de mâini și având un aparat foto atârnat de gât, în căutarea locului ideal pentru o fotografie. Însă a rămas blocată pentru câteva momente după ce şi-a pierdut echilibrul. Din fericire a reuşit să ajungă în siguranţă fără să cheme salvatorii. Imaginile au devenit virale pe reţelele sociale.

Au fost momente de alarmă şi de panică la Polignano a Mare, pentru o turistă care, în timp ce escalada peretele stâncos abrupt de deasupra golfului Lama Monachile, şi-a pierdut echilibrul şi a rămas blocată pentru că nu găsea niciun punct de sprijin pentru a-şi continua urcarea, relatează La Repubblica.

Femeia, care foarte probabil s-a căţărat pe peretele stâncos în căutarea locului ideal pentru realizarea unei fotografii, a reușit în cele din urmă să ajungă în siguranță prin propriile forțe, fără a fi nevoie de intervenția serviciilor de salvare.

​Multe persoane aflate în zonă s-au amuzat de situaţie şi au început să filmeze scena care a ajuns virală pe internet.

Primarul localităţii unde a avut loc întâmplarea s-a arătat indignat şi îngrijorat şi a făcut un apel la respectarea regulilor în cele mai populare zone de pe coastă: „Cățărarea pe stânci sau săriturile în apă din locuri neautorizate, a subliniat primarul, „nu pot fi considerate un joc sau o atracție. Astfel de comportamente riscante îi pun în pericol nu doar pe cei implicați, ci și pe membrii echipelor de intervenție care ar putea fi chemați să acționeze.”