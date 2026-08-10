Alertă roșie în Sicilia: Erupția vulcanului Etna dă peste cap traficul aerian. Zboruri anulate pe Aeroportul din Catania

Erupția vulcanului Etna a dat peste cap traficul aerian în Sicilia. Foto: Profimedia Images

Erupția vulcanului Etna a dat peste cap traficul aerian în Sicilia, chiar în plin sezon de vacanțe. Aeroportul din Catania a suspendat luni aterizările, după ce vulcanul a continuat să arunce cantități mari de cenușă și lavă, iar în zonă a fost menținut cel mai ridicat nivel de alertă, cod roșu.

Cel mai activ vulcan din Europa continuă să expulzeze cantităţi însemnate de cenuşă şi roci incandescente. Potrivit Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), fluxuri dense de lavă se revarsă din două deschideri situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri, scrie DPA, potrivit Agerpres.

Din cauza riscurilor potenţiale pentru traficul aerian, toate aterizările pe aeroportul Catania din apropiere au fost suspendate până luni la ora locală 17:00 (15:00 GMT), a declarat operatorul acestuia.

Traficul aerian este perturbat de câteva zile în regiune, în plin sezon de vârf al vacanţelor.

Decolările sunt, de asemenea, afectate, motiv pentru care turiştii au fost nevoiţi să se îndrepte către aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau să opteze pentru tren.

The recent eruption from Etna in Italy has been one of the bigger ones in years, still going now after a couple days. pic.twitter.com/8wtFoVUeMc — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) August 9, 2026

În prezent este în vigoare cel mai înalt nivel de alertă, codul roşu. Aceasta înseamnă că o erupţie care implică un nor semnificativ de cenuşă este iminentă sau în curs de desfăşurare.

Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe regulat şi este monitorizat constant.