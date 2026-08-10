Kosovarii au dat jos steagul Ucrainei din centrul Priștinei după declarații făcute de Volodimir Zelenski în Serbia

Steagul Ucrainei marcat cu textul „Free Ukraine” a fost îndepărtat de pe clădirea din centrul Priștinei. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Kosovo au dat jos drapelul Ucrainei din centrul capitalei Priștina, după vizita președintelui ucrainean la Belgrad și după declarații făcute de acesta cu privire la această țară. Ce i-a înfuriat cel mai tare pe kosovari a fost declarația lui Zelenski, conform căreia Ucraina „respectă integritatea teritorială a Serbiei” și, deci, nu poate recunoaște independența statului Kosovo, relatează Ukrainska Pravda.

Ulterior, primarul Priștinei a publicat o înregistrare video în care drapelul ucrainean este dat jos de pe clădire. El a declarat că „statul Kosovo trebuie respectat”.

„Atunci când Kosovo nu este respectat, capitala Priștina reacționează întotdeauna la fel. Compasiunea și solidaritatea noastră vor fi întotdeauna de partea popoarelor care se confruntă cu războiul, violența și persecuțiile.

“Free Ukraine” symbolic flag is removed today from the Grand Hotel in the centre of Prishtina. This as a result of the huge frustration in Prishtina after Zelensky’s statements in Belgrade that Ukraine will not recognize Kosovo. Video posted by mayor of Prishtina Perparim Rama pic.twitter.com/S3i6aNgc1H — Besnik Velija (@BesnikVe) August 9, 2026

Noi știm, poate mai bine decât mulți alții, ce înseamnă să lupți pentru libertate, demnitate și dreptul de a exista ca stat”, a spus oficialul. El a precizat că „nicio cauză și nicio politică nu se pot întemeia pe umilirea statalității Kosovo și a sacrificiilor poporului său”.

Pe 8 august, președintele Volodimir Zelenski a vizitat Serbia, unde s-a întâlnit cu Aleksandar Vucici, președintele Serbiei.

În timpul unei conferințe de presă, Zelenski a fost întrebat dacă cetățenii Serbiei se mai pot „baza pe poziția fermă a Ucrainei privind nerecunoașterea independenței Kosovo, proclamată unilateral”.

Președintele ucrainean a răspuns că Ucraina susține integritatea teritorială a partenerilor săi și respectarea dreptului internațional.

„Poziția noastră privind ceea ce ați menționat, proclamarea unilaterală a independenței Kosovo, rămâne neschimbată. Am subliniat întotdeauna acest lucru, iar politica Ucrainei nu s-a schimbat. În același timp, le suntem recunoscători partenerilor pentru respectarea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei, inclusiv, bineînțeles, pentru recunoașterea Crimeei ca parte a Ucrainei. Poziția Serbiei rămâne, de asemenea, neschimbată în această privință, inclusiv în cadrul Adunării Generale a ONU”, a precizat președintele Ucrainei.