Cine sunt românii care l-au lăsat să moară pe un moldovean pe un șantier din Italia. Detalii șocante ies la lumină în anchetă

Muncitorul din Republica Moldova se afla pe şantier când i s-a făcut rău. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Moartea lui Nicu Terlețchi, un muncitor în construcții venit din Republica Moldova în vârstă de 35 de ani, care a murit marți, 4 august, după ce s-a simţit rău pe un șantier din Padova, unde lucra ilegal, ridică multe semne de întrebare. Șase români sunt cercetaţi în acest caz pentru neacordarea de asistență, iar ancheta a scos la iveală o serie de nereguli. În plus se pare că unele discuții dintre proprietarul firmei de construcții și unii muncitori au dispărut, iar versiunile oferite de suspecţi se contrazic în multe aspecte.

Ancheta, coordonată de procurorul Claudia Brunino, vizează reconstituirea intervalului de aproape patru ore care s-a scurs până la apelul către serviciile de urgență, relatează Corriere della Sera. Între timp, șase cetățeni români sunt cercetați pentru omor prin omisiunea acordării ajutorului: Viorel Roman, proprietarul firmei de construcții din Saonara, soția acestuia, Mioara Roman, mătușa lor, Costanda Pasare, și fiica acesteia, Claudia Nicoleta Pasăre, precum și muncitorii Dorica Virgil Țăranu și Florin Condrea, care se aflau la șantierul din apropierea aeroportului Allegri.

Muncitorul decedat sosise din Moldova cu mai puțin de douăzeci și patru de ore înainte de a se simţi rău. Luni, dormise în locuința muncitorilor din casa semi-decomandată a proprietarului. Marți, încă fără un contract semnat legal a ajuns la șantier. În jurul orei 13:00, s-a simţit rău. În loc să cheme o ambulanță sau să-l ducă la spitalul din apropiere, cei doi muncitori l-ar fi anunțat pe proprietar și l-au dus pe Nicu înapoi la Saonara. Acolo, a fost stropit cu apă și lăsat întins, crezând că este beat.

Abia mai târziu, Costanda și Claudia Nicoleta Pasare l-au pus în maşină cu gândul să îl ducă la camera de gardă a spitalului. Mașina, însă, s-a oprit în parcarea unui centru comercial, iar cele două femei au sunat imediat la 112. Cu toate acestea, după sosirea ambulanţei, medicii nu au mai putut face nimic pentru că bărbatul în vârstă de 35 de ani era deja mort.

Versiunile oferite de angajator cu privire la motivul pentru care muncitorul se afla pe şantier fără un contract de muncă adâncesc și mai mult îndoielile. Conform primelor cercetări, proprietarul companiei a susținut inițial că Nicu nu muncea pe şantier şi că venise doar pentru a inspecta niște lucrări și că apoi a stat într-un birou. Ulterior, angajatorul a recunoscut că muncitorul venise să lucreze la compania lui și că s-a simţit rău în timp ce se afla pe șantier, unde însă proprietarul nu era prezent.

Carabinierii examinează, de asemenea, discrepanțele din alte relatări, lacunele din înregistrarea video de supraveghere a locuinței și presupusa ștergere a mai multor conversații WhatsApp dintre angajator și angajați. Rămâne de văzut dacă, de ce şi când acestea au fost șterse.

Aflată în Republica Moldova, Alina Nosei, soția muncitorului, care are și doi copii cu acesta, încă se luptă şi vrea să știe de ce nimeni nu i-a ajutat soțul imediat. În plus respinge ipoteza alcoolului. „ Soțul meu era o persoană bună , un om de familie, era în Italia doar pentru muncă”, a explicat ea printre lacrimi.

Două sticle goale au fost găsite în rucsacul din mașină, dar nimeni nu susține că l-ar fi văzut bând. Nici autopsiile nu au confirmat până acum că era beat. Maşina cu care a fost transportat și rucsacul au fost confiscate.

Rezultatele oficiale ale autopsiei sunt așteptate acum pentru a se stabili dacă acordarea promptă de îngrijiri medicale l-ar fi putut salva. De asemenea, rămâne neclar de ce ,era fără contract și ce făcea pe șantier: anchetatorii carabinierilor și parchetul compară toate mărturiile adunate și imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video pentru a afla adevărul.