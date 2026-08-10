„Mormântul lui Dobby” a oprit traseul unui proiect energetic de 430 de milioane de lire. Fanii Harry Potter au dat „sute de telefoane”

2 minute de citit Publicat la 08:53 10 Aug 2026 Modificat la 09:12 10 Aug 2026

„Mormântul lui Dobby” a oprit traseul unui proiect energetic de 430 de milioane de lire. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Fanii Harry Potter au reușit să schimbe traseul unei legături energetice de sute de milioane de lire sterline dintre Marea Britanie și Irlanda, după ce s-au plâns că proiectul ar fi afectat un „memorial” dedicat lui Dobby, elful de casă, scrie BBC.

Interconectorul Greenlink, în valoare de 430 de milioane de lire sterline, leagă rețeaua electrică britanică de Irlanda printr-un cablu de aproximativ 200 de kilometri, între comitatul Wexford și Freshwater West, o plajă din Pembrokeshire unde a fost filmată scena morții personajului fictiv Dobby din seria Harry Potter.

Managerul de proiect Simon Ludlam a povestit, în podcastul Energy Revolution, că traseul cablului urma inițial să treacă „direct prin” locul devenit între timp un punct de omagiu pentru personaj, până când compania sa a început să primească „sute de telefoane” din partea fanilor.

„De fapt, am trecut destul de aproape de niște vestigii reale din Epoca Bronzului, dar am evitat mormântul lui Dobby”, a spus el.

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Ludlam, fondatorul Etchea Energy, a povestit că un interviu acordat BBC News despre proiect s-a transformat rapid într-un coșmar de imagine, după ce fanii au aflat pe unde urma să treacă traseul.

El a explicat că, în timpul interviului filmat, indicase locul prin care cablul urma să fie îngropat: „Am filmat, am terminat, m-am întors la Londra, iar materialul a fost difuzat câteva săptămâni mai târziu. Și am primit sute de telefoane, sute”.

Un coleg i-a explicat apoi motivul apelurilor și i-a spus că „se pare că vom trece direct prin mormântul lui Dobby”.

„Am spus: «Dobby? Cine e Dobby? Eu nu-l cunosc pe Dobby». Am zis: «Este un personaj fictiv dintr-o carte fictivă, totul este fictiv. Despre ce vorbiți?»”.

„[Colegul] mi-a spus: «Nu, este ceva foarte, foarte serios»”.

Ludlam a spus că a discutat apoi cu proiectanții „exact cum să deviem cablul, astfel încât să nu trecem deloc în apropierea mormântului lui Dobby”.

„Foarte mulți oameni au fost foarte fericiți după aceea, iar proiectul merge acum înainte și Dobby este fericit”, a adăugat el.

Vestigiile din Epoca Bronzului pe lângă care trece cablul au fost menționate și în documentele de urbanism ale Consiliului Pembrokeshire referitoare la proiect.

Potrivit documentelor, șanțurile arheologice săpate în apropierea traseului cablului subteran „conțineau marginea unui vas de ceramică răsturnat, al cărui material indică o urnă cu guler din Epoca Bronzului, datată aproximativ în perioada 1700-1500 î.Hr., asociată de obicei cu înmormântări umane”.

Nu este pentru prima dată când „mormântul lui Dobby” este salvat.

În 2022, National Trust a acceptat ca acesta să rămână pe plajă, în urma unei consultări, însă i-a îndemnat pe vizitatori să nu mai lase suveniruri în zonă.

Fanilor li s-a cerut în special să nu mai lase șosete pe mormântul simbolic, realizat din pietre pe care sunt scrise diferite mesaje, deoarece plaja este o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic.