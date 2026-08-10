Rusia îl laudă pe noul premier bulgar, Rumen Radev, pentru tonul „reținut” față de Kremlin

1 minut de citit Publicat la 09:52 10 Aug 2026 Modificat la 10:45 10 Aug 2026

Regimul de la Kremlin a transmis că a observat schimbarea de ton de la Sofia de când a venit la putere Rumen Radev. Foto: Profimedia Images

Rusia îl laudă pe prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, pentru tonul tot mai conciliant față de Kremlin și pentru deciziile pro-ruse din ultima vreme, inclusiv ieșirea din Coaliția Voluntarilor și blocajele impuse la nivelul UE pentru sancțiuni contra personajelor din anturajul lui Vladimir Putin, relatează agenția bulgară BGNES.

Regimul de la Kremlin a transmis că a observat schimbarea de ton de la Sofia de când a venit la putere Rumen Radev.

Conform diplomației lui Putin, poziția Bulgariei a devenit mai „reținută” și „a început să aibă niște elemente raționale”.

Evaluarea a fost făcută de Iuri Pilipson, directorul departamentului pentru Europa al ministerului rus de externe, într-un interviu pentru presa de stat de la Moscova, pe 9 august.

„După venirea la putere în Bulgaria a unui nou guvern condus de fostul președinte al țării, Radev, retorica oficială a Sofiei pe tema Rusiei și pe tema crizei (felul în care se referă Rusia la războiul sângeros pe care l-a pornit împotria țării vecine – n. red.) din jurul Ucrainei a devenit ceva mai reținută și pare să aibă niște elemente raționale”, a susținut Pilipson.

Conform acestuia, guvernul bulgar acționează „pe principiul intereselor naționale bulgare” și „obligă UE să-și recalculeze pozițiile actuale”. Pilipson a vorbit și de atitudinea noului guvern bulgar când vine vorba de Coaliția Voluntarilor, pe care țara a părăsit-o după venirea la putere a lui Radev.

Totuși, Pilipson a spus că Rusia consideră că este „prematur” să se vorbească de „restaurarea cooperării mutual benefice ruso-bulgare”.

„Pentru viitorul apropiat, această restaurare va fi împiedicată de dependența politică mare a Bulgariei de Bruxelles”, a continuat reprezentantul statului agresor.