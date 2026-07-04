Premierul pro-rus al Bulgariei anunță că vrea ca UE să scoată două nume de pe lista de sancțiuni contra Rusiei

Rumen Radev se opune sancțiunilor contra Rusiei. Foto: Profimedia Images

Bulgaria a cerut Uniunii Europene să elimine două nume de pe lista de sancțiuni împotriva Rusiei pentru a renunța la opoziție față de pachetul de sancțiuni. Cele două nume sunt patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse și Vagit Alekperov, unul dintre șefii sucursalei bulgare a Lukoil.

Informația a fost relatată inițial de sursa bulgară BNR News, care citează declarații ale premierului Rumen Radev în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în Parlamentul Bulgariei.

Radev susține că opoziția sa apără interesele Bulgariei în domeniul energiei.

Întrebat cu privire la opoziția sa față de sancțiunile contra lui Kirill, Radev a spus că nu e „îngrijorat” de persoana lui Kirill, dar că nu cred că este potrivită sancționarea șefului unei organizații religioase.

Italia s-a alăturat și ea Bulgariei în opoziția față de sancționarea lui Kirill.