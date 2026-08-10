Alertă de temperaturi extreme în România: Se anunță cod galben și portocaliu de caniculă. Cele mai afectate județe HARTĂ

Alertă de temperaturi extreme în România. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o informare meteo de temperaturi deosebit de ridicate, de până la 39 de grade, și nopți tropicale. De asemenea, sunt anunțate coduri galbene și portocalii de caniculă și disconfort termin, până miercuri.

Informare meteo de temperaturi extreme

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00

Fenomene vizate: caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale

Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37...39 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului.

Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22...23 de grade.

În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, în general cu viteze de 40...50 km/h. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (11 august), izolat în zona Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri (12 august) local în zona de munte, în sud-vest și centru.

Cod galben de caniculă - luni

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

Luni (10 august), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 35...36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în Dealurile de Vest.

Cod galben de caniculă - marți

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei

Marți (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18...20 de grade.

Cod portocaliu de caniculă - marți

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele

deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19...21 de grade.

Prognoza pe București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 10.08.2026 Ora 10:00 - 11.08.2026 Ora 09:00

Vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul vamsufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16...19 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 11.08.2026 Ora 09:00 - 12.08.2026 Ora 09:00

Vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35...40 km/h).

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.08.2026 Ora 09:00 - 12.08.2026 Ora 21:00

Vremea va fi călduroasă și cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări (rafale de 35...45 km/h).

În intervalul 10 august, ora 10 - 12 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.

În intervalul 11 august, ora 10 - 12 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.