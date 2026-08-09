Un nou val de căldură lovește România. Șefa ANM anunță zonele unde temperaturile ajung până la 38 de grade

România este afectată și de seceta pedologică și de o secetă hidrologică. Foto: Getty Images

Un nou val de căldură va afecta România începând de luni, a avertizat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Antena 3 CNN. Temperaturile vor depăși 37-38 de grade, iar nopțile vor fi în continuare tropicale. Mai mult decât atât, ploile prognozate în perioada următoare vor fi slabe și nu vor putea acoperi deficitul, a mai avertizat aceasta.

Potrivit șefei ANM, cele mai mari temperaturi se vor înregistra în special vestul țării.

Totodată, și seceta pedologică și hidrologică se accentuează în această perioadă.

„Vorbim de temperaturi la acest final de săptămână și debut de săptămână în creștere. Deja o informare meteorologică va intra în vigoare mâine dimineață, de la ora 10 până miercuri seara la ora 21. Vizează temperaturi în creștere, temperaturi caniculare în partea de nord de 30-34 de grade Celsius, apoi în Câmpia de Vest cel mai cald 37-38 de grade, pentru ca ulterior, ziua de marți, mai ales cea mai caldă din acest nou episod, să aducă temperaturi caniculare și, posibil local, în centrul și în sudul țării.

Disconfortul termic se va accentua, având în vedere probabilitatea ca indicele de temperatură-umezeală să atingă pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să devină și ele tropicale, pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade Celsius”, a explicat Elena Mateescu.

De asemenea, șapte județe din nord-vestul țării vor fi vizate de un Cod galben de temperaturi ridicate, valabil de luni dimineață până marți, la ora 10:00.

„Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Dealurile de Vest și pe litoral până la 22-23 de grade, iar șapte județe din partea de nord-vest a țării, de mâine dimineață până marți dimineață, la ora 10, se vor afla sub un Cod galben pentru temperaturi ridicate, cu valori de 33-34 de grade în Maramureș sau în partea de nord-vest a Transilvaniei, până la 36 de grade în Banat sau Crișana și minime destul de ridicate, 21-23 de grade în vestul țării”, a mai precizat Elena Mateescu.

Meteorologii avertizează că ploile prognozate în perioada următoare vor fi slabe.

„Din perspectiva precipitațiilor, veștile nu sunt foarte bune, având în vedere gradul de intensitate al secetei, în special pedologice și hidrologice, pentru că, în condițiile în care vor mai fi posibile averse slabe 1-5 litri pe metru pătrat sau 10-15 litri, în special în zona montană, acestea nu vor putea să acopere nevoia acută de precipitații, care se resimte din ambele perspective.

Cert este că săptămâna va debuta sub un nou val de căldură, care mai ales va acționa în Europa Centrală și vestică, noi aflându-ne la periferia acestui nou episod și care va afecta și zona țării noastre, în special în partea de vest a țării”, a mai explicat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, nopțile vor fi în continuarea tropicale, astfel că temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade în următoarele două săptămâni.

„Și nopțile vor fi și ele tropicale.

Disconfortul termic va fi continuu dacă luăm în considerare temperaturile caniculare de peste zi cu cele ale asociate, prelungite de altfel și pe parcursul nopților tropicale, care nu vor coborî sub 20 de grade, așa cum anunțam.

Estimările pentru intervalul 10 august-7 septembrie arată o probabilitate redusă ca cel puțin pentru următoarele două săptămâni din august, în special în jumătatea vestică a țării, să consemnăm temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, iar săptămâna 10 august-17 august să fie deficitară din perspectiva regimului de precipitații”, a mai adăugat Elena Mateescu.

De asemenea, aceasta a mai precizat că anul 2026 se numără printre cei mai secetoși ani.

„Vorbim, cel puțin la nivelul zonei noastre. Din martie până în prezent, înregistrăm în fiecare lună cantități lunare sub normele climatologice și cu siguranță și acest an se va putea alătura seriei anilor celor mai secetoși. Să nu uităm că și anul anterior, 2025, a înregistrat perioade de secetă.

Este adevărat, nu la cotele pe care le înregistrăm acum.

Trebuie să facem diferența între seceta pedologică și seceta hidrologică. Bazinul Dunării a fost influențat de tot ce înseamnă Europa Centrală, din Germania și până la intrarea în țară din amonte, valuri de căldură succesive până în prezent în Europa.

Cu siguranță al cincilea, care va debuta săptămâna viitoare și care în această parte a Europei a adus temperaturile cele mai ridicate, consemnate ca și noi recorduri pentru perioada în care ne aflăm încă de la finalul lunii mai și până în prezent, chiar și în zona țării noastre, partea de vest a țării fiind cea mai afectată în acest an, devenind noul pol al căldurii în acest an pentru zona țării noastre”, a mai precizat Elena Mateescu.

Valul de căldură afectează deja sud-estul Europei, unde temperaturile apropiate de 40 de grade, seceta și nivelurile extrem de scăzute ale Dunării provoacă probleme în producerea energiei electrice și în transportul fluvial. Căldura intensă va fi resimțită și pe timpul nopții. În marile orașe și în regiunile joase, temperaturile minime ar putea să nu coboare sub 22-26 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Spania, Portugalia și Franța, unde maximele ar putea ajunge la 38-42 de grade Celsius, iar local chiar să depășească aceste valori.