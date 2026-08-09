Cum vrea guvernul francez să taie cheltuielile înainte de prezidențiale

Proteste în Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Franța nu trebuie să cedeze tentației de a amâna deciziile dificile privind cheltuielile până după alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat ministrul bugetului, întrucât țara nu își permite să își adâncească deficitul deja mare, scrie Financial Times.

„Redresarea finanțelor publice ale Franței este prioritatea numărul unu”, a declarat David Amiel pentru Financial Times, comparând starea lor actuală cu un „butoi de pulbere”, în timp ce pregătește bugetul pe 2027, pe care urmează să îl prezinte parlamentului în această toamnă.

El i-a îndemnat pe candidații care vor să îi succeadă președintelui Emmanuel Macron după alegerile din aprilie să vină cu propuneri de campanie credibile și să nu îi lingușească pe alegători cu promisiuni de cheltuieli făcute din calcul electoral.

Guvernul minoritar condus de premierul Sébastien Lecornu vrea să majoreze anul viitor cheltuielile pentru apărare și să protejeze inițiativele ecologice, încetinind în același timp creșterea cheltuielilor sociale.

Însă, în contextul unei creșteri economice anemice, guvernul a avertizat că nu va reuși să reducă prea mult deficitul bugetar anul acesta, din cauza plăților tot mai mari ale dobânzilor, a consecințelor economice ale războiului din Iran și a cheltuielilor militare mai ridicate. Nici creșterea șomajului nu va ajuta: acesta a atins 8,3% în al doilea trimestru, cel mai înalt nivel din ultimii aproape șase ani.

Obiectivul actual al guvernului este să ajungă la un deficit de 5% din producția națională până la sfârșitul anului, în scădere doar ușoară față de 5,1% în 2025. Franța rămâne însă departe de promisiunea de a reduce deficitul la 3% din PIB până la sfârșitul lui 2029, ceea ce ar fi necesar pentru respectarea regulilor UE.

Costurile mai mari de împrumut au împins factura dobânzilor la datoria Franței la 34,5 miliarde de euro în primele șase luni ale acestui an, cu 18,8% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Amiel a spus că, anul acesta, costurile de împrumut ar putea crește cu aproximativ 11 miliarde de euro față de anul trecut, o sumă care ar înghiți echivalentul întregului buget al Ministerului Justiției.

„Toată lumea știe că rădăcina finanțelor noastre publice degradate este explozia cheltuielilor cu sănătatea și pensiile”, a argumentat Amiel, un fenomen care se datorează în mare parte îmbătrânirii populației Franței. „Când te uiți la creșterea cheltuielilor din ultimii 50 de ani, 80% dintre ele sunt cheltuieli sociale”.

Va fi însă dificil pentru guvern, care nu are majoritate parlamentară și mai are nouă luni până la finalul mandatului lui Macron, să opereze reduceri bugetare ample, mai ales la pensii – un subiect politic toxic în Franța.

Pensiile, sănătatea, șomajul și alte prestații sociale reprezintă 58% din cheltuielile publice, potrivit institutului național de statistică, Insee, ceea ce face din reforma lor cheia redresării finanțelor publice.

Amiel a declarat că parlamentul trebuie să ia în calcul înghețarea majorărilor automate ale pensiilor și ale anumitor prestații, indexate cu inflația, întrucât o astfel de măsură ar aduce economii de miliarde. În 2025, cheltuielile cu pensiile, ajustate la inflație, au crescut cu 2,2%, adăugând circa 6 miliarde de euro la buget, în timp ce în 2026 creșterea s-a temperat la 0,9%, adăugând 2,7 miliarde. Însă, cu inflația așteptată să crească anul acesta, guvernul va avea o gaură de acoperit într-un buget pe 2027 și așa foarte strâns.

Guvernele anterioare au încercat astfel de înghețări, dar au renunțat la ele după o opoziție înverșunată.

În iulie, guvernul a promis adoptarea unui decret care să majoreze plafonul maxim anual al cheltuielilor suportate direct de pacienți pentru medicamente și consultații medicale, de la 50 la 100 de euro, dublând plafonul cumulat la 200 de euro pe an.

Socialiștii, ale căror voturi vor fi din nou necesare guvernului minoritar, s-ar opune probabil reducerii cheltuielilor sociale. Anul trecut, pentru a adopta bugetul, Lecornu a cedat stângii și a renunțat la creșterea, obținută cu greu de Macron, a vârstei de pensionare cu doi ani, până la 64. În 2024 și 2025, guverne au căzut în plină confruntare bugetară.

Cu toate acestea, Amiel a precizat că guvernul nu vrea să paseze responsabilitatea următorului președinte.

„Preferăm să reducem cheltuielile, iar dacă succesorul nostru va dori, poate anula măsurile”, a declarat el.

Îngrijorați de incapacitatea Franței de a se reforma, deținătorii de obligațiuni au cerut o primă de risc mai mare decât în cazul altor țări europene, chiar și față de Grecia, cândva codașa continentului. Diferența dintre randamentul obligațiunilor pe 10 ani ale Germaniei și cele ale Franței a oscilat recent în jurul valorii de 80 de puncte de bază, cel mai ridicat nivel de la toamna trecută, în timpul precedentei bătălii bugetare.

O moștenire durabilă a deceniului de putere al lui Macron este degradarea finanțelor publice: împrumuturile au crescut cu peste un trilion de euro, în timp ce raportul datorie/PIB a urcat la 117%, de la 98% în 2017.

Macron a scos carnetul de cecuri pentru a proteja gospodăriile și companiile de-a lungul unor crize succesive, printre care pandemia de COVID-19 și șocul energetic din 2022, iar apoi s-a chinuit să reducă ajutoarele. Reducerile de taxe nefinanțate au jucat, de asemenea, un rol important.

Cum campania încă nu a început cu adevărat, candidații la prezidențiale, într-un câmp aglomerat, nu au detaliat cum ar redresa finanțele publice.

Speranța dreptei, Édouard Philippe, a subliniat nevoia unor sacrificii pentru a proteja generațiile viitoare de povara datoriei publice, în timp ce liderul extremei drepte, Marine Le Pen, cere reducerea contribuției franceze la bugetul UE și înăsprirea politicii în materie de imigrație. Liderul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, nu vede datoria publică drept o problemă și vrea un nou impozit pe avere și taxe mai mari pentru companii.

„Alegerile prezidențiale sunt momentul în care diferiții candidați și partide își vor duce marile bătălii culturale și ideologice”, a mai spus Amiel. „Între timp, partidele trebuie să acționeze responsabil pentru a reduce deficitul, astfel încât viitorul președinte și viitorul parlament să aibă cât mai multă libertate de acțiune”.