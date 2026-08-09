Strategia „Hellscape”: Cum vrea Taiwanul să oprească o invazie chineză cu valuri de drone, rachete și artilerie

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ca să descurajeze o eventuală invazie chineză, Taiwanul construiește flote întregi de drone zburătoare și ambarcațiuni de atac fără pilot, mizând pe o strategie pe care comandanții americani o numesc „hellscape”: copleșirea forței invadatoare cu valuri de drone, rachete și artilerie, până când o debarcare amfibie devine prea riscantă pentru a mai fi încercată. Inspirată direct de lecțiile Ucrainei, insula vrea să ajungă la 100.000 de drone produse lunar până în 2030 și își propune să devină o adevărată superputere a acestei industrii, scrie The New York Times.

Pentru a respinge o eventuală invazie chineză, Taiwanul construiește flote de drone zburătoare și de ambarcațiuni de atac fără pilot.

Scopul este ca acestea să ajute la localizarea și atacarea forțelor chineze care se apropie de insulă, bazându-se pe soldați taiwanezi antrenați să se deplaseze rapid, înainte ca China să apuce să îi lovească. Comandanții americani care au conceput această strategie o numesc „hellscape” – un fel de peisaj-infern: copleșirea forței invadatoare cu valuri de drone, rachete și artilerie, astfel încât o debarcare amfibie să devină atât de riscantă încât liderii Chinei să fie descurajați să o mai încerce.

Inspirat de lecțiile Ucrainei și ale altor zone de conflict recente, Taiwanul își accelerează acum eforturile de a pune această strategie în practică.

„Eforturile noastre în materie de drone și de contracarare a dronelor au început relativ târziu, iar la început încercam diverse soluții pe măsură ce înaintam”, a declarat miercuri, în fața unei comisii de parlamentari, general-locotenentul Huang Wen-chi, directorul general pentru planificare strategică din cadrul Ministerului Apărării din Taiwan. Situația a început să se schimbe în ultimii doi ani, a adăugat el.

Joi, armata taiwaneză a permis jurnaliștilor să asiste la un exercițiu în care trupe din centrul Taiwanului au exersat folosirea dronelor pentru recunoaștere, în cadrul manevrelor militare anuale Han Kuang, care au început miercuri și se vor desfășura timp de zece zile.

General-maiorul Lu Wen-yuan, care a contribuit la planificarea exercițiilor, spusese anterior că acestea vor pregăti trupele și pentru doborârea dronelor inamice.

Numeroase armate din întreaga lume adoptă revoluția dronelor, însă Taiwanul se confruntă cu o amenințare deosebit de presantă: China, aflată la aproximativ 175 de kilometri distanță, revendică insula autoguvernată ca fiind teritoriul său. Liderii chinezi spun că vor să absoarbă Taiwanul pe cale pașnică, dar nu exclud recurgerea la forță. Iar această amenințare este susținută de flote tot mai mari de nave de război, avioane, rachete și drone, precum și de patrule tot mai frecvente ale gărzii de coastă și de exerciții de debarcare.

Oficialii taiwanezi au remarcat câștigurile obținute de Ucraina pe câmpul de luptă cu ajutorul dronelor și încearcă să reproducă abordarea de tip David contra Goliat a acesteia: folosirea unor drone relativ ieftine și agile pentru a echilibra raportul de forțe în fața unui adversar mult mai mare.

„Dronele intră într-un nou capitol”, a spus Max Lo, președintele Asociației Naționale a Industriei de Drone din Taiwan. „Taiwanul, pentru propria supraviețuire și apărare națională, are urgentă nevoie de aceste drone. Dar la fel se întâmplă peste tot în lume chiar acum – iar asta reprezintă o oportunitate pentru Taiwan”.

Cu ambiția de a transforma insula într-o superputere a industriei de drone, guvernul spune că își dorește ca Taiwanul să producă 100.000 de drone pe lună până în 2030, dintre care aproximativ jumătate să fie exportate. De asemenea, vrea ca armata să achiziționeze peste 210.000 de drone zburătoare și maritime.

Taiwanul „a înțeles că dronele vor fi importante în toate domeniile, în toate fazele” unui posibil război cu China, a spus Mick Ryan, general-maior australian în rezervă, care a studiat atât Ucraina, cât și Taiwanul.

Succesul recent al Ucrainei în atacurile cu drone la distanță mai mare sugerează că Taiwanul ar putea, la rândul său, să atace navele care ies din porturile chineze, în cazul în care Beijingul ar declanșa o debarcare amfibie, a spus Ryan, în prezent senior fellow la Institutul Lowy din Sydney.

Armata Chinei nu este încă suficient de puternică pentru a invada cu ușurință Taiwanul, consideră mulți experți, iar epurările recente din eșaloanele superioare ale Armatei Populare de Eliberare i-au subminat capacitatea de reacție. Însă, la fel ca armata taiwaneză, și ea își construiește flote de avioane și ambarcațiuni fără echipaj și investește masiv în tehnologie pentru detectarea și bruierea dronelor.

„Nu uitați că și chinezii urmăresc tot ceea ce fac ucrainenii”, a adăugat Ryan.

Un drum lung până la stăpânirea dronelor

Pentru Taiwan, achiziționarea dronelor ar putea fi partea cea mai simplă. Ca să stăpânească războiul cu drone, Taiwanul trebuie să își reorganizeze structura militară, instruirea și doctrina. Trebuie să învețe să opereze roiuri de drone, să evalueze și să transmită rapid informațiile pe care acestea le oferă și să împiedice inamicul să le scoată din funcțiune, spun experții. Iar asta va cere ca trupele să fie mai mobile și mai autonome.

„Operațiunile militare de pe linia întâi ale armatei trebuie să treacă printr-o schimbare totală față de trecut”, a spus Shu Hsiao-Huang, cercetător asociat la Institutul pentru Cercetarea Apărării și Securității Naționale din Taipei, susținut de Ministerul Apărării din Taiwan.

„În războiul ruso-ucrainean, dacă tragi o dată, nu mai ai ocazia să tragi și a doua oară, dacă rămâi aliniat pe poziție fără să te miști”, a adăugat el.

Spre deosebire de Ucraina, însă, Taiwanului îi lipsește presiunea unei invazii reale, care să mobilizeze resursele și să forțeze schimbările.

„Este foarte dificil, pentru că nu au trecut prin creuzetul războiului”, a spus Shu.

Cu toate acestea, unitățile militare au lucrat pentru a deprinde tacticile cu drone, care se află în centrul manevrelor Han Kuang aflate în desfășurare.

Armata taiwaneză a publicat, de asemenea, imagini dintr-un exercițiu de luna trecută, în care o unitate s-a mobilizat pentru a apăra insule din largul coastei de est a Taiwanului, folosind drone pentru a depista forțele inamice.

Sâmbătă, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a asistat la un exercițiu în sudul insulei, unde trupele au testat două tipuri de drone-prototip concepute să lovească forțele invadatoare.

Recent, Taiwanul a creat și un Comandament de Luptă Litorală, integrând drone, rachete mobile și artilerie într-un scut de coastă împotriva unei posibile invazii chineze.

Totuși, Taiwanul este încă departe de a răspunde exigențelor complexe ale războiului din secolul XXI, spun mulți experți. El riscă să devină „concentrat mai mult pe tehnologie decât pe schimbările organizatorice și doctrinare, la fel de esențiale, necesare pentru a pune în aplicare conceptul de hellscape”, a declarat Stacie Pettyjohn, senior fellow la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană și autoare a unui studiu recent despre strategia Taiwanului în războiul cu drone.

Construirea unei industrii de drone indispensabile

În cazul unei invazii, China va încerca probabil să izoleze Taiwanul de orice sprijin extern. Ca să supraviețuiască unei blocade, Taiwanul are nevoie să își constituie stocuri și să își extindă producția internă de drone, în special de „drone de atac cu sens unic, mai ieftine și cu rază mai scurtă”, a explicat Pettyjohn.

Ambele tabere ale peisajului politic polarizat din Taiwan sunt de acord cu producerea unui număr mai mare de drone, chiar dacă nu se înțeleg asupra detaliilor. Guvernul taiwanez a propus cheltuirea a 6,5 miliarde de dolari în cinci ani pentru achiziția de drone.

Însă două partide de opoziție, care dețin majoritatea în legislativ, au respins planul, argumentând că acesta ar putea favoriza corupția și ar putea genera risipă. Principalul partid de opoziție, Partidul Naționalist, a propus cheltuirea a 7,4 miliarde de dolari în șase ani, cu cerințe privind creșterea treptată a nivelului producției interne.

În timp ce parlamentarii dezbat cheltuielile, producători de drone taiwanezi și americani concurează pentru potențiale comenzi.

Thunder Tiger, un producător taiwanez, și Shield AI, o companie americană de tehnologie pentru apărare, au organizat luna trecută un test pentru două modele de drone maritime capabile să detecteze navele inamice și să le arunce în aer.

Însă Chen Kwan-ju, președintele Thunder Tiger, a declarat că firma așteaptă mai multă certitudine în privința politicilor înainte de a-și extinde parteneriatele de producție.

În paralel, Taiwanul își crește rapid ritmul exporturilor de drone, urmărind să devină un furnizor indispensabil de componente pentru alte state democratice care vor să își reducă dependența de piesele chinezești – piese care ridică temeri legate de întreruperi ale aprovizionării sau de spionaj.

În primele trei luni ale anului 2026, Taiwanul a exportat drone în valoare de 115 milioane de dolari, depășind totalul exporturilor sale de drone din întregul an 2025, potrivit Ministerului Afacerilor Economice al insulei.

Principala destinație este Republica Cehă, deși multe dintre drone ajung, potrivit cercetărilor, în Ucraina, aflată în apropiere.

Exporturile taiwaneze de componente pentru drone sunt, probabil, chiar mai mari. Cererea pentru aceste piese, precum motoare și echipamente optice, este de așteptat să crească, potrivit reprezentanților companiilor americane de drone.

„Taiwanul se află în centrul uneia dintre cele mai importante competiții industriale și strategice ale vremurilor noastre”, a scris într-un e-mail Michael Robbins, președintele Asociației Internaționale pentru Sistemele de Vehicule fără Echipaj. „Este unul dintre puținele locuri capabile să producă la scară largă componente de drone de încredere”.