Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și nu s-a mai întors

Președintele Camerunului, Paul Biya, a plecat în vacanță, în Europa, la începutul lunii iunie și nu s-a întors nici după două luni. FOTO: Getty Images

Președintele Camerunului, Paul Biya, a plecat în vacanță, în Europa, la începutul lunii iunie și nu s-a întors nici după două luni. Absența îndelungată a liderului în vârstă de 93 de ani provoacă îngrijorări în rândul populației, al opoziției și al investitorilor, scrie Insider Africa.

Camerunul nu are un vicepreședinte care să poată prelua atribuțiile șefului statului. Din acest motiv, partidele de opoziție susțin că țara funcționează „pe pilot automat”.

Paul Biya ar fi plecat din Camerun pe 7 iunie, pentru ceea ce autoritățile au prezentat drept o scurtă vacanță privată în Europa. El nu a revenit însă în țară, aceasta fiind una dintre cele mai lungi absențe ale sale din ultimii ani.

Legislația Camerunului nu îi interzice președintelui să rămână în afara țării timp de mai multe luni. Problema este însă complicată de faptul că Biya nu a desemnat un vicepreședinte, ceea ce a alimentat criticile opoziției și întrebările legate de conducerea efectivă a statului.

Issa Tchiroma Bakary, fost aliat al lui Biya și actual lider al opoziției, a afirmat că în Camerun există convingerea generală că „nu este totul în regulă” cu președintele. Bakary, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile prezidențiale din octombrie, susține că absența lui Biya a provocat nemulțumiri inclusiv în propria tabără politică.

„Șederea foarte lungă a lui Biya în Elveția nu face decât să agraveze această lipsă de legitimitate și încercările sale disperate de a se menține la putere prin forță”, a declarat Bakary, potrivit Associated Press.

Wilson Tamfuh, profesor de drept public și internațional la Universitatea din Dschang, consideră că vârsta și problemele de sănătate ale președintelui afectează modul în care acesta conduce țara.

„Chiar dacă Biya demonstrează în continuare că este puternic la această vârstă, este clar că problemele sale de sănătate îi afectează conducerea. Remanierile guvernamentale din ultimii 15 ani nu au însemnat mult mai mult decât mutarea acelorași persoane de la un minister la altul”, a afirmat profesorul.

Biya a schimbat conducerea armatei din afara țării

În ciuda absenței sale, Paul Biya a aprobat recent schimbări importante în conducerea militară a Camerunului.

Modificările au fost anunțate prin trei decrete prezidențiale semnate luni și publicate pe contul oficial de X al președintelui.

Printre acestea se numără avansarea comandantului Gărzii Prezidențiale de la gradul de colonel la cel de general de brigadă. De asemenea, au fost schimbați comandanții din patru dintre cele cinci districte militare unificate ale țării.

Remanierea a inclus și numirea unui nou comandant al Brigăzii de Intervenție Rapidă, una dintre cele mai puternice structuri de securitate din Camerun. Alte numiri au vizat conducerea brigăzilor de infanterie motorizată din mai multe regiuni ale țării.

Investitorii sunt îngrijorați de o posibilă tranziție politică

Absența îndelungată a președintelui a început să afecteze și piețele financiare. Potrivit unei relatări Bloomberg, investitorii încearcă să afle dacă în acest stat producător de petrol are loc, în mod discret, o tranziție politică.

Nesiguranța ar exercita presiuni asupra obligațiunilor Camerunului denominate în dolari. De la începutul lunii iunie, acestea au înregistrat cea mai slabă evoluție dintre obligațiunile statelor africane.

Situația evidențiază temerile legate de succesiunea la conducerea țării și de capacitatea instituțiilor de a funcționa în lipsa președintelui.

Paul Biya conduce Camerunul din 1982

Paul Biya este cel mai în vârstă șef de stat aflat în funcție și unul dintre cei mai longevivi, dar și controversați lideri ai Africii.

El conduce Camerunul din noiembrie 1982 și este printre președinții care nu fac parte dintr-o familie regală cu cele mai lungi mandate din lume.

În octombrie 2025, Biya a obținut un al optulea mandat prezidențial, fără precedent în istoria țării. Rezultatul scrutinului a fost contestat puternic de partidele de opoziție, care au acuzat fraude electorale de amploare și au susținut că rezultatele oficiale nu reflectă votul populației.

Absența sa prelungită din Camerun readuce în prim-plan întrebările privind starea sa de sănătate, funcționarea guvernului și viitoarea conducere a țării.