Bulgaria renunţă de astăzi la afişarea dublă a preţurilor, în leva şi în euro. Ce trebuie să știe românii care merg în țara vecină

Bulgaria renunţă de astăzi la afişarea dublă a preţurilor, în leva şi în euro. sursa foto: Getty Images

Perioada obligatorie în care preţurile trebuie afişate în Bulgaria atât în leva, cât şi în euro se încheie sâmbătă, 8 august, marcând o nouă etapă în tranziţia ţării către moneda unică europeană. Obligaţia afişării duble a preţurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la euro şi pentru a preveni creşterile nejustificate ale preţurilor în perioada schimbării monedei. Începând din 9 august, comercianţii vor fi obligaţi să afişeze preţurile de vânzare şi sumele de plată pentru bunuri şi servicii doar în euro, scrie Novinite.

Companiile vor putea în continuare să afişeze voluntar şi valoarea echivalentă în leva, însă numai cu titlu informativ. În astfel de cazuri, trebuie indicat clar că suma în euro reprezintă preţul oficial pe care consumatorii trebuie să îl plătească, iar valoarea în leva este doar orientativă. Ambele sume trebuie să fie corecte şi prezentate într-un mod care să nu inducă în eroare clienţii.

Rata oficială de conversie rămâne fixă, la 1 euro = 1,95583 leva

Atunci când compară preţurile, consumatorii trebuie să ţină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă, la 1 euro = 1,95583 leva. Sumele convertite trebuie rotunjite în conformitate cu normele prevăzute de Legea privind adoptarea monedei euro, inclusiv rotunjirea la două zecimale şi respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajaţi.

Încetarea obligativităţii afişării duble a preţurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de preţuri, cataloagele şi broşurile. Aceste materiale vor putea fi utilizate în continuare dacă preţul în euro este indicat în mod clar drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afişat doar cu titlu informativ.

Măsurile de protecţie a consumatorilor vor rămâne în vigoare şi după 8 august. Autorităţile vor continua să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorecte şi creşterile nejustificate ale preţurilor.

Sesizările privind majorările nejustificate de preţuri sau încălcările referitoare la bonuri fiscale, facturi şi alte documente de plată vor fi soluţionate de instituţiile competente.

De la introducerea euro, autorităţile au aplicat 1.550 de amenzi şi aproximativ 700 de sancţiuni în baza Legii privind adoptarea monedei euro, în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro, potrivit datelor oficiale.

Încetarea obligativităţii afişării duble a preţurilor nu afectează dreptul cetăţenilor de a schimba sumele în leva pe care le mai deţin. Băncile comerciale vor continua să schimbe leva în euro până la 31 decembrie 2026, deşi, după 30 iunie, unele bănci au introdus comisioane odată cu încheierea perioadei iniţiale de schimb gratuit.

Banca Naţională a Bulgariei va continua să schimbe leva în euro gratuit, fără limită în ceea ce priveşte suma şi fără termen-limită.

Pentru schimburile în numerar care depăşesc 30.000 de leva, cetăţenii trebuie să depună o solicitare în prealabil, pentru a asigura disponibilitatea fondurilor necesare. Poşta Bulgară va continua, de asemenea, să ofere servicii de schimb valutar pentru sume mai mici, cu comisioane cuprinse între 6 şi 10 euro, în funcţie de suma schimbată.

Noile reguli vor modifica treptat modul în care sunt afişate preţurile în magazine, în magazinele online şi pe platformele de servicii. Unii dintre marii comercianţi au anunţat deja trecerea la afişarea preţurilor exclusiv în euro. METRO Bulgaria va face această schimbare începând din 9 august, iar Billa Bulgaria va elimina preţurile în leva din magazinele sale începând din 10 august.

Schimbarea se va aplica în magazine, pe platformele digitale şi în materialele promoţionale

Billa a precizat că etichetele electronice de raft vor permite realizarea rapidă a tranziţiei în întreaga sa reţea, în timp ce broşurile promoţionale şi celelalte canale de comunicare vor trece treptat la afişarea exclusivă a preţurilor în euro. METRO a precizat că modificarea priveşte doar modul de afişare a preţurilor şi nu schimbă valoarea produselor.

Regulile suplimentare privind transparenţa preţurilor vor rămâne în vigoare şi pentru marile lanţuri de retail cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro. Acestea vor continua să publice zilnic preţurile anumitor produse esenţiale prin intermediul unei platforme administrate de Comisia pentru Protecţia Consumatorilor.