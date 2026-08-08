Nunta de coșmar a unor tineri: vinul s-a terminat imediat, tortul a întârziat. Primesc despăgubiri de 30.000 de euro

Mirii vor fi despăgubiţi cu 30.000 de euro de agenția pe care o aleseseră să organizeze evenimentul. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu din Italia a încredinţat organizarea nunţii unei firme de evenimente. Nunta organizată pe 16 septembrie 2023 la Villa Geggiano, în comuna Castelnuovo Berardenga, în provincia Siena a fost un coşmar, iar mirii potrivit instanței, vor trebui să fie despăgubiţi cu 30.000 de euro de agenția pe care o aleseseră să organizeze petrecerea.

La nunta dezastruoasă vinul s-a terminat într-o oră, apoi tortul a sosit în jurul orei 2 dimineața și, conform acuzațiilor, mâncarea a fost execrabilă. Recepția a fost un eșec atât de mare încât tinerii căsătoriți au fost nevoiți să organizeze o a doua petrecere, la doar câteva zile după prima, relatează publicaţia Today. La aproape trei ani de la acea nuntă de neuitat, tribunalul din Siena a obligat firma care a organizat evenimentul să plătească cuplului toscan aproximativ 30.000 de euro, inclusiv daune și cheltuieli de judecată.

Nunta a fost celebrată pe 16 septembrie 2023, cu o recepție la Villa Geggiano, în comuna Castelnuovo Berardenga, în provincia Siena. Cuplul încredințase organizarea evenimentului unei firme specializate. Conform reconstituirii faptelor, mâncarea și băutura nu au fost suficiente, iar în scurt timp, vinul s-a terminat deja după doar câteva toasturi.

Printre incidentele care au ieșit la iveală în timpul procesului s-a numărat și mărturia proprietarului vilei, care a susținut că organizatorii l-au întrebat dacă are vin de vândut pentru a aproviziona recepția. Această mărturie, împreună cu declarațiile invitaților la nuntă și ale martorilor, au ajutat la reconstituirea tuturor aspectelor critice ale evenimentului.

Mai mult, în sala de judecată, a reieșit faptul că barul deschis a fost gestionat de un singur chelner și că băuturile alcoolice au fost servite din sticle de plastic neetichetate. Tortul de nuntă, însă, nu sosise încă până la miezul nopții și a fost servit aparent abia la 2 dimineața.

Conform motivării judecătorilor, tortul consta din „două prăjituri mici, preparate pe loc, cu cremă întinsă cu o spatulă, neplăcute la aspect și nepotrivite ca dimensiuni pentru numărul de invitați”. Bufetul de deserturi a fost, de asemenea, așezat pe mese proaspăt debarasate de mâncare, cu fețe de masă murdare, în timp ce masa cu mărturii și suveniruri pentru invitaţi a fost, se pare, aranjată direct de părinții mirilor.

Hotărârea judecătorului Judecătorul Flavio Pieri Pavoni de la tribunalul din Siena a considerat că încălcările contractuale ale agenției sunt grave. În justificarea despăgubirilor acordate cuplului, instanța a recunoscut și oferirea de daune morale pentru proaspeţii căsătoriţi, invocând articolul 2 din Constituție. „Reuşita banchetului nu era legată de un interese economic pentru cuplu”, se arată în hotărâre, precizând că recepția de nuntă reprezintă „un moment de exprimare a personalității, a vieții emoționale și a dimensiunii familiale și sociale a soților”. Din acest motiv, afectarea gravă a acesteia poate constitui un prejudiciu compensabil atunci când, ca în acest caz, „depășește pragul simplei neplăceri, a unei supărări sau a unor inconveniente”.