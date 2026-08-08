NASA a dezvăluit unde nu se va mai putea trăi, pe Pământ, în 2050, din cauza căldurii. Până în 2070 va fi şi mai rău

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Schimbările climatice cresc nu doar temperaturile, ci și nivelul de umiditate din atmosferă, iar această combinație poate transforma unele regiuni ale lumii în locuri periculoase pentru viața umană. Potrivit unui raport al NASA, în următoarele decenii anumite zone ar putea atinge niveluri de căldură pe care organismul uman nu le mai poate suporta pentru perioade îndelungate, potrivit 20minutos.es.

Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură devin tot mai frecvente, mai intense și mai periculoase. Pe măsură ce temperatura globală crește, crește și umiditatea, iar corpul își pierde capacitatea de a se răci eficient prin transpirație. În aceste condiții, riscul de insolație, deshidratare și alte probleme grave de sănătate crește semnificativ.

NASA arată în raportul „Prea cald pentru a fi gestionat: Cum pot face schimbările climatice ca unele locuri să fie prea calde pentru a fi locuite” că stresul termic reprezintă deja una dintre principalele cauze ale deceselor asociate fenomenelor meteorologice în Statele Unite.

Ce este temperatura bulbului umed

Pentru a evalua cât de periculoase sunt condițiile de căldură extremă, climatologii folosesc un indicator numit temperatura bulbului umed. Acesta combină temperatura aerului cu umiditatea și arată cât de eficient se poate răci corpul uman prin transpirație.

Potrivit NASA, dacă temperatura bulbului umed ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius și se menține timp de cel puțin șase ore, organismul nu mai reușește să-și regleze temperatura internă. În aceste condiții pot apărea rapid deshidratarea severă, suprasolicitarea organelor și alte complicații care pot deveni fatale.

Regiunile cele mai expuse

Datele analizate de cercetători arată că astfel de episoade au devenit tot mai frecvente în ultimele decenii. Din 2005 până în prezent, temperaturi ale bulbului umed de peste 35 de grade Celsius au fost înregistrate pentru perioade scurte în nouă situații diferite, în special în unele zone subtropicale din Pakistan și din regiunea Golfului Persic.

Modelele climatice indică faptul că, în următorii 30-50 de ani, mai multe regiuni ale lumii ar putea depăși acest prag critic.

Potrivit NASA, cele mai vulnerabile sunt sudul Asiei, zona Golfului Persic și regiunea Mării Roșii, unde astfel de condiții ar putea deveni obișnuite în jurul anului 2050.

Până în jurul anului 2070, același risc este estimat și pentru estul Chinei, anumite regiuni din Asia de Sud-Est și unele zone din Brazilia.

Cercetătorii subliniază că evoluția exactă va depinde de ritmul schimbărilor climatice și de măsurile adoptate la nivel global pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În lipsa unor acțiuni eficiente, perioadele de căldură extremă ar putea deveni tot mai dificil de suportat pentru milioane de oameni.