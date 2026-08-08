Negrescu, după ce Moody's a menţinut ratingul ţării noastre la "Baa3": "România nu e în junk, dar plăteşte deja ca şi cum ar fi"

Perspectiva negativă reflectă combinarea deteriorării semnificative a finanţelor publice şi încetinirea accentuată a creşterii în 2024 şi posibilul efect advers al incertitudinii politice ridicate privind perspectivele consolidării fiscale, apreciază agenţia. Foto: Getty Images

Confirmarea ratingului României de către agenţia internaţională de evaluare financiară Moody's era scenariul de bază, iar perspectiva negativă este un avertisment cu termen, respectiv acela că probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea a unei îmbunătăţiri, consideră consultantul economic Adrian Negrescu, notează Agerpres.

"Confirmarea venită de la Moody's, în această seară, era scenariul de bază. În esenţă, România nu a câştigat nimic, a evitat o pierdere. Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei - am evitat Junk-ul cu consecinţele de rigoare - perspectiva negativă confirmată de Moody's este, în limbajul agenţiilor, un avertisment cu termen: probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea a unei îmbunătăţiri. România are acum perspectivă negativă la toate cele trei agenţii majore simultan - Fitch, Moody's şi S&P - o configuraţie rară pentru un stat membru al Uniunii Europene", a scris Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Negrescu invocă motive politice

Potrivit acestuia, motivul principal pentru menţinerea perspectivei negative este unul eminamente politic. Moody's notează că moţiunea de cenzură adoptată în mai a dus la căderea guvernului, iar fragmentarea din Parlament a întârziat formarea unui nou executiv, după două încercări eşuate.

"Agenţia porneşte de la premisa că un guvern va fi instalat după vacanţa de vară şi subliniază că acesta trebuie să funcţioneze de la începutul toamnei pentru ca bugetul pe 2027 să poată fi adoptat până la finalul acestui an. Alegerile parlamentare anticipate sunt considerate improbabile, România nemaiorganizând aşa ceva după 1989. O radiografie seacă, realistă, a unei scene politice în care pare că doar discursul cu iz electoral contează. Singura veste bună, de pe scena politică, vine din Parlament acolo unde adoptarea legilor PNRR au mai salvat din această percepţie negativă a investitorilor", a subliniat Negrescu.

Evaluarea S&P Global Ratings, următorul test

El a reamintit că următorul test este evaluarea S&P Global Ratings, programată pe 2 octombrie 2026, iar până atunci statul îşi pregăteşte finanţarea sub protecţia minimă a calificativului investment grade - "o protecţie care funcţionează, dar care se plăteşte scump".

"Aceasta este realitatea de după verdictul de astăzi: România nu e în junk, dar plăteşte deja ca şi cum ar fi. Ieşirea din perspectiva negativă cere, în termenii agenţiilor, reducerea simultană a deficitului bugetar şi a celui de cont curent, susţinută de revenirea creşterii economice - trei condiţii care, în 2026, se contrazic reciproc.

Vom avea un guvern capabil să vină cu un program coerent de reforme, cu targete foarte clare, capabil să reducă deficitul bugetar spre 5% în 2027? Va exista voinţă pe scena politică pentru restructurarea aparatului public, a companiilor de stat falimentare, a modului în care este administrată România şi sunt cheltuiţi banii publici? Avem o fereastră de maximum 1 an de zile în care putem restructura din temelii România. Un an în care ar trebui să vedem, printre altele, reforma administrativă - o condiţie esenţială pentru restructurarea cheltuielilor publice. Este capabilă clasa politică să acţioneze în interesul naţional?", punctează consultantul financiar.

Moody's Ratings a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul "Baa3", menţinând România în categoria statelor recomandate investiţiilor. În acelaşi timp, agenţia de evaluare financiară menţine perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu, în pofida progresului realizat în reducerea deficitului bugetar.