Românii care își taie nucul din propria curte riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să ştii despre legislaţie

2 minute de citit Publicat la 08:00 08 Aug 2026 Modificat la 08:18 08 Aug 2026

Tăierea nucilor și a castanilor comestibili se face pe baza unei autorizații emise de autoritățile agricole. Foto: Getty Images

Un nuc aflat în curtea casei nu poate fi tăiat întotdeauna după bunul plac, chiar dacă terenul și pomul aparțin proprietarului. Legislația prevede un regim special pentru nucii din categoria „pomi răzleți”, iar în anumite situații tăierea se poate face numai după obținerea unei autorizații.

Mai exact, tăierea nucilor și a castanilor comestibili aflați în această categorie se face pe baza unei autorizații emise de autoritățile agricole. Cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte de momentul în care proprietarul intenționează să taie pomul.

Când poate fi aprobată tăierea unui nuc

Nu este suficient ca proprietarul să decidă că nu mai vrea nucul în curte. Legea stabilește și situațiile în care poate fi autorizată tăierea.

Una dintre acestea este starea pomului. Nucul poate fi tăiat dacă este îmbătrânit și are ramuri uscate în proporție de cel puțin 60% din coroană.

O altă situație apare atunci când pomul se află pe un teren unde urmează să fie construit un obiectiv de interes național sau de interes pentru comunitatea locală.

Tăierea poate fi autorizată și în cazul nucilor aflați pe aliniamentele drumurilor naționale, atunci când aceștia pun în pericol siguranța circulației.

Cererea este verificată de specialiștii direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau ai Direcției pentru Agricultură.

Amendă de până la 10.000 pentru cei care nu respectă legea

Defrișarea neautorizată a acestor arbori constituie contravenție și se pedepsește cu amenzi usturătoare, cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei .

Proprietarii care se află într-una dintre situațiile prevăzute de lege nu pot solicita aprobarea după ce au tăiat pomul.

Pentru nucii răzleți, cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte de efectuarea tăierii.

Reguli distincte se aplică plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi. În acest caz, defrișarea se face pe baza unei autorizații emise de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală, iar solicitarea trebuie depusă cu trei luni înainte.

Și defrișarea unei plantații este reglementată

În cazul plantațiilor pomicole, autorizația poate fi obținută în mai multe situații.

Printre criteriile prevăzute de legislație se numără existența unor goluri și a unor pomi uscați în proporție de 60%, declinul plantației și existența unor infecții cu fungi, bacterii sau virusuri a căror combatere nu mai este justificată economic.

Autorizația poate fi solicitată și atunci când plantația și-a depășit durata normală de funcționare.

Pentru plantațiile de nuc și castan comestibil aflate în masiv sunt necesare documente privind o expertiză tehnică realizată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de o stațiune de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

Ce se întâmplă cu lemnul rezultat

Lemnul obținut în urma defrișării plantațiilor pomicole și a nucilor aparține proprietarului legal al plantației sau al pomilor răzleți.

Acesta îl poate folosi sau comercializa. Dacă este vândut, materialul lemnos trebuie să fie însoțit de autorizația de defrișare și de documentul legal de însoțire a materialului lemnos.

Nucul din curte nu este tratat ca orice alt pom

Regimul special al nucului înseamnă că proprietarii trebuie să verifice situația pomului înainte de a-l tăia. Faptul că acesta se află pe proprietatea privată nu elimină automat obligația de a respecta procedura prevăzută de lege.

În cazul în care tăierea este necesară, primul pas este depunerea cererii la direcția pentru agricultură competentă și obținerea aprobării înainte de efectuarea lucrării.