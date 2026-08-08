Motorina şi benzina s-au ieftinit în cele mai mari oraşe din România. Preţuri la carburanţi sâmbătă, 8 august

Motorina şi benzina s-au ieftinit în cele mai mari oraşe din România. Foto: Getty Images

Carburanţii înregistrează uşoare ieftiniri, la pompă, în cele mai mari oraşe din România. Faţă de vineri, preţurile de sâmbătă, 8 august, sunt mai mici cu câţiva bani. Astfel, în Bucureşti, Cluj-Napoca sau Constanţa, un litru de benzină standard costă 9,32 lei, iar motorina standard se vinde cu 10,47 lei/litru, notează Peco Online. Ieftinirile sunt de aproximativ 10 bani pe litru, faţă de ziua precedentă.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Consiliul Concurenței are „suspiciuni” privind preţurile la pompă

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat, miercuri, la Antena 3 CNN, că instituția sa are "suspiciuni" legate de creșterea prețurilor la carburanți în România, în ultima perioadă, înainte de intrarea în vigoare a legii care reduce acciza la motorină.

El a precizat că, odată intrată în vigoare legea care plafonează acciza la carburant, pentru Consiliul Concurenței va fi mai ușor să identifice situațiile care atrag sancțiuni.

Chirițoiu a estimat că, prin efectul concurent al legii și al "normalizării" situației legate de Kazahstan - de unde România importă o parte din țiței - și de conflictul din Golf - unde este anticipat un acord între părțile beligerante - prețurile ar trebui să scadă.

"Atunci când nu suntem în perioadă de plafonare, cum am fost în luna iulie, avem o bază legală generală, neadaptată situației. Vedem dacă faptele pe care le-am depistat s-ar încadra pe baza noastră legală. Pe scurt, ne este simplu să amendăm dacă încalcă legea plafonării. Nu este atât de clar cum îi putem sancționa în afara acestei baze legale legate de plafonare", a declarat Bogdan Chirițoiu.