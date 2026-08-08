Cutremur, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

1 minut de citit Publicat la 08:14 08 Aug 2026 Modificat la 08:14 08 Aug 2026

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România, în zona seismică Vrancea - Buzău, notează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la ora 02:47, la adâncimea de 136,7 km.

În ziua de 08 August 2026 la ora 02:47:38 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 136.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km S de Focsani, 54km S de Buzau, 65km SE de Sfantu-Gheorghe, 72km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti.

Activitate seismică intensă, vineri, în România

Vineri, 7 august, au avut loc trei cutremure în ţara noastră.

În ziua de 07 August 2026 la ora 21:55:58 (ora locală a României) s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 11.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km SE de Timisoara, 56km S de Resita, 61km S de Arad, 79km E de Zrenjanin.

Apoi, tot în ziua de 07 August 2026 la ora 22:28:42 (ora locală a României) s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 8.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SE de Timisoara, 54km S de Resita, 62km S de Arad, 80km E de Zrenjanin.

Altfel, tot vineri, dar după-amiază, un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs la ora 14:23, în judeţul Buzău.