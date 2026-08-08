CNN: Principalul general al lui Trump "caută o cale de ieşire" din războiul cu Iranul, opțiunile militare ale SUA rămân limitate

Dan Caine, principalul general al lui Trump "caută o cale de ieşire" din războiul cu Iranul, opțiunile militare ale SUA rămân limitate. FOTO: Getty Images

În ultimele săptămâni, șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, le-ar fi transmis în privat principalilor consilieri ai președintelui Donald Trump că Statele Unite trebuie să găsească o soluție pentru a ieși din războiul cu Iranul. Surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru CNN că generalul Caine consideră că opțiunile militare disponibile pentru intensificarea conflictului s-ar putea întoarce împotriva Washingtonului. În plus, atacurile aeriene nu ar fi suficiente pentru atingerea obiectivelor anunțate de Trump. "Caine caută o cale de ieșire", a declarat direct una dintre surse.

Generalul nu este singurul oficial american care crede că războiul a ajuns într-un moment critic. El ar fi discutat despre riscurile unei escaladări și despre posibilitatea încheierii conflictului cu directorul CIA, John Ratcliffe, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.

În ultima perioadă, Caine a purtat discuții separate cu mai mulți consilieri ai lui Trump care au aceleași îngrijorări ca și el, cu scopul unei mai bune coordonări între instituții înaintea întâlnirilor cu președintele. Oficialii încearcă să-i explice lui Trump limitele și pericolele opțiunilor militare disponibile, inclusiv ale celor care nu presupun trimiterea soldaților americani în Iran.

"Cred că acesta este modul lui de a proteja armata", a spus pentru CNN una dintre surse, referindu-se la discuțiile generalului cu principalii responsabili ai administrației pentru securitatea națională.

Trump s-a arătat în mod constant reticent față de trimiterea trupelor terestre în Iran. În schimb, el a sugerat că bombardamentele aeriene ar putea obliga Teheranul să accepte un acord în condițiile impuse de Washington.

Caine și alți membri ai administrației consideră însă că un asemenea rezultat este puțin probabil. Din acest motiv, ei încearcă să găsească alte soluții care să respecte limitele stabilite de președinte.

Conflictul se apropie de șase luni. La începutul războiului, administrația americană susținea că o mare parte din capacitatea militară a Iranului fusese distrusă. Principalul obiectiv declarat de Trump rămâne împiedicarea Teheranului să obțină o armă nucleară.

În acest context, poziția generalului Caine este importantă: cel mai înalt responsabil militar al Statelor Unite ar avertiza în privat că nu există o soluție militară simplă pentru încheierea războiului în care Trump a decis să intre.

Purtătorul de cuvânt al generalului, Joseph Holstead, a refuzat să comenteze informațiile. "Nu discutăm conversațiile confidențiale ale șefului Statului Major Interarme cu președintele, cu secretarul sau cu alți lideri de rang înalt. De asemenea, nu comentăm descrierile anonime și motivate de interese proprii ale unor surse care nu au participat la acele conversații", a transmis el.

Un oficial de la Casa Albă a lăudat contribuția lui Caine la echipa de securitate națională a președintelui. "Generalul Caine este un atu extraordinar pentru echipa de securitate națională a președintelui Trump, iar succesul covârșitor al operațiunilor Epic Fury, Midnight Hammer și Absolute Resolve vorbește de la sine", a declarat oficialul pentru CNN.

Acesta a adăugat că generalul îi prezintă întotdeauna președintelui informații corecte și imparțiale, precum și mai multe opțiuni. Decizia finală îi aparține însă comandantului suprem, care acționează în funcție de ceea ce consideră că servește cel mai bine securitatea națională a SUA.

"Atacurile aeriene au limite"

Numeroși oficiali din domeniul securității naționale au ajuns la aceeași concluzie exprimată de Caine într-o audiere publică desfășurată la sfârșitul lunii trecute: "Atacurile aeriene au limite".

Această evaluare se bazează pe doctrina militară, pe analizele serviciilor americane de informații și pe situația de pe teren.

Din acest motiv, Caine și alți oficiali ai administrației au privit cu reținere un plan prezentat la sfârșitul lunii iulie, care prevedea atacuri noi și mai agresive împotriva Iranului. Ei se temeau de consecințele unei escaladări, deși Trump părea inițial pregătit să aprobe ceea ce numea o operațiune "masivă".

"Singurii care susțineau operațiunea erau unii reprezentanți ai Comandamentului Central al SUA", a afirmat una dintre surse. Israelul ar fi sprijinit, la rândul său, o intensificare a conflictului.

Trump a renunțat în cele din urmă la operațiune după discuții cu aliații SUA din Orientul Mijlociu. Aceștia i-ar fi spus că se tem de represalii iraniene, în special de atacuri asupra infrastructurii lor energetice.

Un oficial de rang înalt al administrației a precizat însă că atacurile planificate nu au fost eliminate definitiv și ar putea fi reluate în viitor.

Un alt factor important îl reprezintă scăderea rezervelor americane de muniție. Problema ar fi fost semnalată atât de Caine, cât și de oficiali din statele Golfului. Aceștia au avertizat că lipsa sistemelor americane performante de apărare antiaeriană le-ar putea reduce capacitatea de a respinge eventualele atacuri iraniene, dacă Trump decide să intensifice războiul.

Președintele american a amenințat în repetate rânduri că va ataca infrastructura energetică a Iranului. Sursele citate de CNN consideră însă că o asemenea operațiune nu ar obliga Teheranul să capituleze. În schimb, ar provoca aproape sigur atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice din țările Golfului.

Bombardarea acestor obiective ar putea, de asemenea, să îndepărteze și mai mult populația iraniană de Statele Unite, în loc să-i determine pe oameni să dea vina pe regimul de la Teheran.

Trump a analizat și posibilitatea bombardării unor poduri, dar nici această variantă nu ar produce rezultate importante, potrivit unei surse. "Nu prea mai sunt multe ținte de atacat, pentru că lovirea bazelor de drone și rachete a devenit un joc fără sfârșit: distrugi una, iar alta apare în loc. Bombardarea centralelor electrice ar avea un efect public mult mai puternic", a explicat sursa.

Caine încearcă să-și păstreze relația cu Trump

Deși a atras atenția asupra riscurilor, Caine încearcă să-și protejeze relația cu Trump. Potrivit surselor, generalul își alege cu grijă cuvintele atunci când îi prezintă direct președintelui dezavantajele diferitelor opțiuni militare.

De când a devenit șeful Statului Major Interarme, Caine a făcut eforturi pentru a avea acces direct și frecvent la Trump. La un moment dat, ar fi încercat chiar să obțină un birou la Casa Albă, pentru a-l putea informa mai des pe președinte și pentru a dispune de un spațiu foarte bine securizat atunci când lucrează acolo.

La o întâlnire desfășurată la Casa Albă la sfârșitul lunii trecute, Caine și-ar fi îndeplinit atribuțiile prezentând riscurile unei escaladări. Printre acestea se numără și reducerea deja îngrijorătoare a rezervelor americane de muniție.

În timpul aceleiași discuții, generalul i-ar fi spus însă președintelui că, dacă dorește să continue operațiunile, forțele americane "îi pot distruge complet" pe iranieni.

În privat, Caine ar fi mult mai direct. Potrivit unei alte surse, el recunoaște limitele atacurilor aeriene și consideră că bombardamentele nu mai pot asigura singure atingerea obiectivelor declarate de Trump.

Unii oficiali cred totuși că generalul nu este suficient de ferm în fața președintelui. "Cu siguranță nu spune tot ceea ce gândește", afirma la începutul anului o sursă familiarizată cu relația dintre Caine și Trump, comparând discuțiile generalului de la Casa Albă cu avertismentele mai directe prezentate liderilor militari înaintea războiului.

În ultimele săptămâni, Caine pare să fi vorbit mai des despre efectele indirecte și pe termen lung ale unei eventuale escaladări. CNN a relatat anterior că generalul a semnalat problema rezervelor de muniție în cel puțin două întâlniri recente cu Trump.

În același timp, el a repetat că armata americană poate provoca pagube uriașe Iranului dacă președintele aprobă o nouă operațiune.

Generalul încearcă astfel să păstreze un echilibru delicat. În privat, le-ar fi spus unor persoane că dorește să refacă încrederea publică în funcția de șef al armatei și în instituția militară, într-o perioadă în care Trump le-a implicat tot mai mult în disputele politice.

Avertismentele privind rezervele de armament au început înaintea războiului

Înainte de izbucnirea conflictului, Caine și alți lideri militari l-au avertizat pe Trump că o campanie de lungă durată ar putea afecta rezervele de armament ale Statelor Unite, în special munițiile necesare pentru sprijinirea Israelului și Ucrainei.

În prezent, comandanți militari americani de rang înalt consideră că rezervele de muniție au ajuns la un nivel "periculos de scăzut". Președintele pare deranjat mai ales de faptul că informațiile despre efectele războiului asupra rezervelor americane au devenit publice. El și-ar fi exprimat nemulțumirea la o reuniune a Cabinetului desfășurată săptămâna trecută la Camp David.

Lipsa munițiilor este unul dintre motivele pentru care Pentagonul și Comandamentul Central al SUA au început să-și reevalueze strategia militară. Un oficial de rang înalt al Comandamentului Central a trimis recent un e-mail prin care le-a cerut colegilor idei noi și metode neconvenționale de a exercita presiuni asupra Iranului și de a-l pedepsi.

Căutarea unor idei noi nu este neapărat un lucru negativ, mai ales în actuala situație. Totuși, sursele CNN spun că o asemenea solicitare, făcută la șase luni după începerea războiului, reprezintă o recunoaștere indirectă a faptului că lucrurile nu merg bine. "Este o situație dificilă atunci când începi să cauți aceste opțiuni în timpul războiului, și nu înainte ca el să înceapă", a declarat una dintre sursele familiarizate cu planificarea militară.

În calitate de șef al Statului Major Interarme, Caine este responsabil pentru elaborarea variantelor militare de atacare a Iranului.

Chiar și înainte de război, în timpul întâlnirilor de la Pentagon, generalul a vorbit deschis despre riscurile unei operațiuni de amploare. El a atras atenția asupra dimensiunii și complexității unei astfel de misiuni, dar și asupra posibilității ca militarii americani să fie uciși sau răniți.

Cu toate acestea, într-un mesaj publicat înaintea războiului, Trump l-a menționat pe Caine și a susținut că principalul său consilier militar considera că un conflict cu Iranul "va fi câștigat ușor".

Pe măsură ce războiul se apropie de pragul de șase luni, criticile la adresa generalului reapar. Unii pun sub semnul întrebării experiența sa limitată în gestionarea unui conflict de lungă durată.

"Această criză îl depășește", a afirmat o sursă familiarizată atât cu strategia lui Caine, cât și cu modul în care acesta își gestionează relația cu Trump.

Totuși, Caine nu este singurul cu această poziție. Numeroși oficiali ai administrației și analiști din afara guvernului cred că Iranul ar putea fi învins decisiv numai printr-o operațiune militară majoră, care să includă trupe terestre. Un asemenea angajament ar putea costa însă viețile a mii de militari americani.

Pentagonul elaborează planuri pentru toate scenariile, astfel că și variantele unei intervenții terestre există. Pentru moment însă, nimeni din administrație nu susține o măsură atât de drastică.

Caine și ceilalți oficiali continuă să-i explice lui Trump că și acțiunile militare mai limitate pot avea consecințe grave. În același timp, încearcă să găsească o soluție care să-i ofere președintelui cel puțin o victorie "simbolică", pe care să o poată prezenta publicului american.

O asemenea soluție ar trebui să lase deschisă posibilitatea unei înțelegeri diplomatice. Primul pas ar putea fi un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.