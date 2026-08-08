Cernavodă câștigă timp: Operațiunea de scufundare a barjelor pe Dunăre s-a încheiat „cu succes” după șapte ore

Alte două barje ar urma să fie scufundate azi în Dunăre. Sursa foto: captură video

Operațiunea menită să salveze centrala nucleară de la Cernavodă s-a încheiat cu succes: toate cele patru barje au fost scufundate în Dunăre, ultimele două astăzi, după aproximativ șapte ore de manevre. Amplasate strategic, ele formează acum două praguri artificiale care vor redirecționa o parte din debitul fluviului către centrala nucleară.

Update 20:02 - Operațiunea de scufundare a fost finalizată cu succes. Coborârea celor două barje rămase a durat aproximativ șapte ore, între 12:30 și 19:22. Cele două grupuri de barje – primele două scufundate în noaptea precedentă, iar celelalte două astăzi – sunt poziționate la 300 de metri distanță între punctele lor de mijloc.

Al doilea grup a fost amplasat în amonte, într-o configurație mai înclinată, tocmai pentru a orienta curentul către brațul Bala.

Împreună, cele două grupuri vor funcționa ca două praguri artificiale, menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

Efectele operațiunii se vor resimți cel mai devreme mâine seară și în cursul zilei de luni.

Cât despre evoluția fluviului, prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor aduce vești ceva mai bune. După o perioadă de stagnare, care va ține până pe 12 august inclusiv, cu debite în jurul valorii de 1.400 mc/s, urmează o ușoară creștere: de pe 13 august, debitul Dunării ar urma să urce spre 1.450 mc/s, pentru ca pe 15 august să atingă 1.500 mc/s.

În privința nivelului apei la Cernavodă, acesta este astăzi în scădere cu 4 centimetri față de ieri (-218 cm, față de -222 cm). Și aici este așteptată o stabilizare începând cu 12 august, în jurul valorii de -230 cm.

Știrea inițială

După ce, vineri, au scufundat primele două barje în Dunăre, autorităţile vor relua operaţiunea sâmbătă, pentru scufundarea celorlalte două barje, cu scopul de a redirecţiona o parte din debitul Dunării către brațul Bala. Întreaga acţiune are scopul de a mai câştiga câteva zile de funcționare a Unității 2 de la Centrala de la Cernavodă. "Astăzi, estimăm că după ora 12 vor fi poziţionate celelalte 2 în amonte, într-o configuraţie oblică faţă de direcţia respectivă. Orice 10 metri cubi/secundă câştigat, orice centimetru, sunt timp extrem de preţioşi, care asigură funţionarea Centralei", a transmis Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române, la Antena 3 CNN.

UPDATE. Apele Române au transmis un comunicat în care au explicat că "nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi -222 cm, în scădere cu 4 cm faţă de ziua de ieri" şi că procedura de scufundare a primelor două barje a durat 11 ore.

"Azi-noapte, în jurul 01.00, s-a finalizat scufundarea celei de-a doua barje. Procedura a durat 11 ore (in medie 5 ore/scufundare). S- a efectuat prin coborâre lentă in poziția indicata de experții Apelor Române. Inundarea controlată s-a efectuat prin pomparea apei in "coferdamuri" pentru a putea cobori barjele pana la suprafața apei. Ulterior, s-a trecut la umplerea lor astfel încât coborârea sa se efectueze cat mai echilibrat.

Cele două sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala. Astăzi va continua scufundarea celor late 2, care vor fi poziționate in amonte, intr-o configurație oblica fata de direcția curentului. Împreună, vor forma două praguri artificiale, menite sa favorizeze redirecționarea unei părți de debit către brațul care alimentează centrala.

Debitul Dunării este staționar in jurul valorii minime de 1400 mc/s si se va menține astfel pana in data de 13 August cand va avea o ușoară tendință de creștere.

Toate acestea sunt indiciile efectelor creșterii debitelor Dunării din Ungaria ca efect al propagării precipitațiilor înregistrate anterior in bazinul superior al Dunării (Austria).

Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi-222 cm in scădere cu 4 cm faţă de ziua de ieri. Ulterior acestei scăderi de nivel se înregistrează o ușoară stationaritate începând de marți, 11.08, in jurul valorii de -229 cm", au transmis Apele Române.

Ştirea iniţială

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române, a mai spus că "în ceea ce priveşte nivelul Dunării la Cernavodă, astăzi este minus 220 cm, cu 2 cm mai puţin decât în zilele precedente".

"Debitul Dunării este în continuare la un minim istoric, 1400 de metri cubi/secundă, şi se va menţine staţionar până miercuri, 12 august. Prognoza indică faptul că, începând cu 13 august, debitul Dunării va înregistra chiar o uşoară creştere şi va ajunge la 1450 de metri cubi/secundă. Este o veste bună. Ne va asigura mai mult timp, pentru că de asta avem nevoie: de timp, să prelungim cât mai mult perioada de funcţionare a Centralei de la Cernavodă şi să ajungem într-un moment în care se vor anunţa preciăitaţii şi vom avea un alt moment de respiro.

În ceea ce priveşte nivelul Dunării la Cernavodă, astăzi este minus 220 cm, cu 2 cm mai puţin decât în zilele precedente. La nicelul Centralei se constată în continuare o uşoară scădere, de 2 cm pe zi.

Operaţiunile care au loc în aceste zile s-a finalizat pe jumătate, azi noapte, după 12 ore. S-a reuşit scufundarea a 2 din cele 4 barje. Procedura a fost una de coborâre lentă, până la suprafaţa apei. Apoi s-a trecut la inundarea acestora prin pompare. Ele sunt amplasate la aproximativ 500 metri de intrarea în braţul Bala.

Astăzi, estimăm că după ora 12 vor fi poziţionate celelalte 2 în amonte, într-o configuraţie oblică faţă de direcţia respectivă. Orice 10 metri cubi/secundă câştigat, orice centimetru, sunt timp extrem de preţioşi, care asigură funţionarea Centralei", a declarat Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Miruță s-a dus cu elicopterul şi cu barca să inspecteze barjele scufundate

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, s-a deplasat, vineri, la locul în care se desfăşoară operaţiunea de scufundare a primelor două barje în Dunăre, pentru salvarea Centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruţă a luat barca pentru a vedea barjele scufundate.

Vineri, a început operațiunea de scufundare a barjelor în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala. Acţiunea e menită să mai aducă câteva zile de funcționare Unității 2 de la Centrala de la Cernavodă.

Radu Miruţă a confirmat că alte două barje ar urma să fie scufundate sâmbătă.