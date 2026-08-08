„Suc de picioare”, vândut cu aproape 7 euro la un eveniment în China. Oamenii au stat la coadă pentru câteva picături

2 minute de citit Publicat la 10:00 08 Aug 2026 Modificat la 10:16 08 Aug 2026

Imaginile și informațiile despre incident au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale din China. Foto: TikTok

O scenă neobișnuită petrecută la o convenție de anime din sudul Chinei a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Mai mulți cosplayeri au fost dați afară din eveniment după ce au început să vândă spectatorilor apă în care își țineau picioarele goale, promovând produsul sub denumirea de „suc de picioare”, potrivit South China Morning Post.

Incidentul a avut loc la Firefly Comic Convention, organizată în Guangzhou, provincia Guangdong. Potrivit presei locale, mai multe tinere îmbrăcate în costume de personaje anime s-au așezat pe scaune și și-au ținut picioarele în recipiente mari cu apă și felii de lămâie.

Apa era apoi scoasă cu pahare de unică folosință și vândută celor interesați pentru 50 de yuani, echivalentul a aproximativ 7 dolari.

Lângă stand fusese afișat și un mesaj prin care organizatorii activității susțineau că totul era făcut „doar pentru divertisment” și că nu urmăreau promovarea unui comportament nepotrivit.

Spectatorii au făcut coadă pentru produsul neobișnuit

Activitatea a atras rapid un număr mare de curioși. Unii au stat la coadă pentru a cumpăra „sucul”, în timp ce alții au fotografiat cosplayerii și recipientele cu apă și au publicat imaginile pe rețelele sociale.

Nu este clar dacă toți cei care au cumpărat apa intenționau să o bea. În schimb, mai multe videoclipuri devenite virale arată bărbați care au mers mult mai departe, încercând să bea apa direct de pe picioarele cosplayerilor.

Potrivit relatărilor din presa locală, în unele situații, participanții au ajuns chiar să lingă picioarele fetelor.

Situația a devenit atât de agitată încât organizatorii convenției au intervenit și le-au cerut persoanelor implicate să părăsească evenimentul.

Organizatorii au precizat că astfel de activități nu sunt permise și au invocat atât necesitatea menținerii ordinii, cât și protejarea imaginii evenimentului.

„Cine ar cumpăra așa ceva?”

Imaginile și informațiile despre incident au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale din China.

„Este absurd! Unii au curajul să vândă, iar alții au curajul să cumpere”, a comentat un utilizator.

„Mi se face rău doar când citesc despre asta. Oare ce spun departamentele de boli infecțioase ale spitalelor?”, a scris o altă persoană.

Au existat și reacții care au cerut sancțiuni severe pentru cei implicați, unii utilizatori considerând că astfel de comportamente depășesc limitele acceptabile într-un spațiu public.

Un fenomen tot mai popular în China

Convențiile de anime au devenit extrem de populare în China în ultimii ani. Peste 400 de evenimente importante sunt organizate anual la nivel național, iar cele mai mari pot atrage sute de mii de participanți.

Pentru mulți tineri, aceste evenimente sunt o ocazie de a se întâlni cu persoane care au aceleași pasiuni, de a participa la concursuri de cosplay și de a-și prezenta costumele.

În același timp, unele comportamente controversate au ajuns în repetate rânduri în centrul atenției publice.

În luna mai, la o expoziție organizată în Guangzhou, o cosplayeriță s-a urcat pe o mașină pentru fotografii. Mai mulți bărbați s-au adunat în jurul ei și au început să îi atingă picioarele, iar femeia a sunat la poliție.

Un alt incident a avut loc în iunie, la o convenție din Zhongshan, tot în provincia Guangdong. Un studio foto a fost criticat după ce două fete minore au fost îmbrăcate în ținute considerate nepotrivite și puse să realizeze fotografii provocatoare pentru a atrage mai mult trafic online.

Astfel de incidente au alimentat dezbaterea privind limitele comportamentului acceptabil la evenimentele de cosplay și responsabilitatea organizatorilor de a preveni situațiile care pot degenera.