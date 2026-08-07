Un polițist s-a deghizat în copac și a prins 74 de șoferi care vorbeau la telefon în timp ce conduceau, în doar câteva ore

În doar șase ore, polițiștii au aplicat 74 de amenzi. Foto: TikTok

Poliția din orașul Dunellen, statul american New Jersey, a apelat la o metodă neobișnuită pentru a-i depista pe șoferii care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc. Un agent s-a deghizat într-o plantă și s-a poziționat lângă un copac, pe una dintre cele mai circulate străzi din oraș, potrivit Il Mattino.

Operațiunea s-a dovedit extrem de eficientă. În doar șase ore, polițiștii au aplicat 74 de amenzi, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 12 sancțiuni pe oră.

Cum funcționa metoda

Agentul, ascuns într-un costum care îl făcea să pară o plantă ornamentală, supraveghea traficul cu ajutorul unui binoclu. Atunci când observa un șofer care ținea telefonul în mână sau îl folosea în timpul mersului, transmitea imediat informațiile colegilor aflați în apropiere.

Aceștia opreau vehiculul la scurt timp și aplicau sancțiunea prevăzută de lege.

Locul nu a fost ales întâmplător. Potrivit poliției, este una dintre cele mai aglomerate zone din Dunellen, cu trafic intens și un număr mare de pietoni, ceea ce face ca folosirea telefonului la volan să reprezinte un risc și mai mare.

A New Jersey police officer hid in a tree wearing a full ghillie suit to spot texting drivers, leading to 74 distracted driving citations in just six hours. https://t.co/fEQMwCKTus — Autoblog (@therealautoblog) August 4, 2026

Amenzi de până la 600 de dolari

În statul New Jersey, sancțiunile pentru utilizarea telefonului mobil la volan cresc în funcție de numărul abaterilor.

La prima încălcare a legii, amenda este de 200 de dolari. Pentru a doua abatere, sancțiunea ajunge la 400 de dolari, iar la a treia poate urca până la 600 de dolari. În plus, șoferii pot primi trei puncte de penalizare și pot rămâne fără permis de conducere pentru o perioadă de până la trei luni.

Autoritățile spun că sistemul de sancțiuni este conceput pentru a descuraja recidiva și pentru a reduce numărul accidentelor provocate de neatenția la volan.

Fără camere inteligente sau inteligență artificială

În ultimii ani, multe autorități au apelat la camere inteligente și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Poliția din Dunellen a ales însă o soluție mult mai simplă: fără algoritmi, fără tehnologii sofisticate și fără echipamente speciale. Doar un polițist deghizat, un binoclu și o echipă pregătită să intervină.

Metoda a atras rapid atenția pe internet și a devenit virală, demonstrând că uneori cele mai neobișnuite idei pot avea rezultate surprinzător de eficiente.