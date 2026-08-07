Un bărbat a murit după ce a câștigat 220 de milioane € la loterie. Acum, noua soție ar fi obligată să îi dea bani fostei neveste

După plata taxelor bărbatul a rămas cu aproximativ 180 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Un caz neobișnuit din Italia pune în lumină o situație juridică rar întâlnită. După moartea unui bărbat care câștigase unul dintre cele mai mari jackpoturi din istoria Superenalotto, întreaga avere a ajuns la cea de-a doua soție. Însă, odată cu moștenirea, aceasta ar putea prelua și obligația de a plăti un sprijin financiar fostei soții a bărbatului, estimat la aproximativ 5.000 de euro pe lună, potrivit tg24.sky.it.

Un jackpot care i-a schimbat viața

Bărbatul, un șofer de camion din Padova, a câștigat în 2019 marele premiu la Superenalotto în timpul unei curse de serviciu la Lodi. Valoarea jackpotului a fost de 220 de milioane de euro, iar după plata taxelor i-au rămas aproximativ 180 de milioane de euro.

După câștig, și-a schimbat radical stilul de viață. A renunțat la locul de muncă, a făcut mai multe investiții și și-a cumpărat o locuință și o mașină noi. Tot atunci a pus capăt și căsniciei sale, deși cei doi soți erau deja despărțiți în fapt înainte de câștig, fără să fi oficializat separarea.

Divorțul și o nouă căsătorie

Divorțul s-a încheiat printr-o procedură simplificată, iar fosta soție, care lucra în domeniul curățeniei, a primit un drept de întreținere de 6.300 de euro pe lună, stabilit de comun acord.

Ulterior, bărbatul a început o relație cu o altă femeie, originară din Chieti, pe care a luat-o de soție în iulie 2025. Cei doi s-au stabilit împreună la Padova.

Moartea neașteptată și moștenirea

Pe 28 iunie, bărbatul a murit subit. Nu avea copii, părinții și frații nu mai erau în viață și nu existau alți moștenitori direcți. În aceste condiții, cea de-a doua soție a devenit moștenitoarea întregii averi.

Odată cu patrimoniul, ea ar putea prelua însă și obligațiile prevăzute de lege față de fosta soție.

De ce ar putea plăti noua soție pensia fostei

În dreptul italian există posibilitatea acordării unei indemnizații succesorale, care permite fostului soț să solicite în continuare un sprijin financiar după decesul fostului partener, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Potrivit avocatului Francesco Marino, reprezentant al Asociației Italia și specialist în dreptul familiei, acest drept poate fi acordat dacă persoana beneficia deja de o pensie de întreținere stabilită prin divorț, se află într-o situație de nevoie și nu s-a recăsătorit.

După moartea fostului soț, femeia s-a adresat asociației pentru a solicita continuarea sprijinului financiar, întrucât plata pensiei de divorț a încetat odată cu decesul acestuia. Suma cerută este estimată la aproximativ 5.000 de euro pe lună și, dacă instanța îi va da dreptate, va fi suportată de actuala văduvă.