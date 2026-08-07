Rogobete avertizează Guvernul să nu raţionalizeze consumul de energie şi la fabricile de medicamente. "Sper că nu vă trece prin cap"

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, vineri, un mesaj Guvernului Bolojan în care avertizează că alimentarea cu energie electrică a fabricilor de medicamente din România nu trebuie redusă. "Sper că aveți suficient discernământ încât să includeți fabricile de medicamente pe lista infrastructurilor strategice care nu vor fi afectate de măsurile de reducere sau întrerupere a alimentării cu energie electrică", a postat Rogobete pe Facebook.

Rogobete a mai precizat că "liniile de producție, laboratoarele și culturile microbiologice nu pot fi oprite și repornite ca un bec".

"Înainte să puneți în aplicare încă o “reformă” improvizată, sper că vă gândiți și la consecințe. Din categoria reformelor închipuite, sper că nu vă trece prin cap să reduceți alimentarea cu energie electrică a fabricilor de medicamente din România.

Dacă mergeți înainte cu astfel de decizii, efectele nu vor fi de câteva ore, ci de zile sau chiar săptămâni, iar cei care vor plăti prețul vor fi pacienții.

O fabrică de medicamente nu este un simplu consumator de energie. Funcționează pe baza unor sisteme extrem de complexe de răcire, climatizare, control al temperaturii, presiunii și umidității, sterilizare a aerului și monitorizare continuă.

Liniile de producție, laboratoarele și culturile microbiologice nu pot fi oprite și repornite ca un bec. O întrerupere de câteva ore poate compromite procese de fabricație, poate distruge loturi întregi și poate necesita zile pentru recalificarea echipamentelor și reluarea producției, cu respectarea tuturor standardelor de calitate și siguranță.

⚠️De aceea, sper că aveți suficient discernământ încât să includeți fabricile de medicamente pe lista infrastructurilor strategice care nu vor fi afectate de măsurile de reducere sau întrerupere a alimentării cu energie electrică.

În sănătate nu este loc pentru improvizații. Când vorbim despre producția de medicamente, vorbim despre siguranța pacienților și despre securitatea sanitară a României. Aici nu există loc pentru experimente. Aici este nevoie de responsabilitate", a transmis Rogobete.