PSD, replică pentru Bolojan: Centralele pe cărbune, o necesitate în situaţia de forţă majoră. E incalificabilă duplicitatea premierului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menţinerea şi repornirea centralelor pe cărbune are la bază "situaţia de forţă majoră" în care se află România, aceasta fiind soluţia obligatorie la criza energetică profundă, iar necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în Planul pentru situaţia de urgenţă energetică anunţat recent de premierul interimar Ilie Bolojan, notează Agerpres.

"Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situaţia de forţă majoră a ţării noastre. PSD a cerut activarea mecanismului european de urgenţă. Bolojan are obligaţia să susţină cauza României la Bruxelles. PSD precizează că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menţinerea şi repornirea centralelor pe cărbune are la bază situaţia de forţă majoră în care se află România. Este soluţia obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuţii limitate.

Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în Planul pentru situaţia de urgenţă energetică, anunţat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităţilor de producţie de energie, din toate sursele - deci inclusiv din cărbune, precum şi repornirea grupurilor aflate în rezervă - respectiv cele închise pentru îndeplinirea jalonului decarbonizării din PNRR", se arată într-un comunicat transmis de PSD către sursa amintită.

Social-democraţii spun că în aceste condiţii "este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis", care, "în timp ce aplică soluţiile PSD", atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului PNRR care se referă la decarbonizare.

"În fapt, PSD a acţionat şi a reglementat soluţii adecvate într-o situaţie energetică de forţă majoră, în timp ce reprezentanţii Guvernului demis numărau centimetrii cotelor apelor Dunării.

De asemenea, PSD a acţionat în Parlamentul European şi a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgenţă pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluţii temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetăţenilor şi a economiei naţionale.

Deci, în loc să critice PSD pentru astfel de iniţiative, prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în faţa Comisiei Europene că ţara noastră este într-o situaţie de forţă majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR", precizează comunicatul.