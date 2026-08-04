Senatul a votat anularea închiderii termocentralelor. Avertismentul lui Bolojan: „Riscăm să avem penalizări suplimentare”

Ședință în plen a Senatului. sursa foto: Agerpres

Senatul a votat marți anularea închiderii termocentralelor, așa cum ar fi trebuit în baza calendarului de decarbonizare asumat de România. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că oricum țara noastră ar fi fost penalizată fiindcă sunt și centrale pe bază de cărbune care nu pot fi închise, deoarece nu există o sursă alternativă de energie, dar pentru că România a declarat acest jalon din PNRR închis și a încasat deja o sumă de bani de la Comisia Europeană, vor exista penalizări suplimentare.

Cu 73 de voturi „pentru”, 42 „abțineri” și 8 senatori care nu au votat, Senatul a adoptat proiectul de lege privind decarbonizarea cu două amendamente esențiale:

oprirea închiderii centralelor pe bază de cărbune care sunt încă în funcțiune;

redeschiderea centralelor pe bază de cărbune care au fost închise, dar nu au fost încă dezafectate;

Amendamentele PSD stipulează și că nu se mai închide nicio capacitate de producție de energie până când nu sunt puse în funcțiune capacități noi care să le înlocuiască.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că demersul este unul politic, care nu va rezolva criza energetică din România și care va atrage penalizări financiare importante pentru România.

„Amendament nu rezolvă nimic în sensul de a nu închide centralele pe cărbune în trimestrul 3 pentru că nu pot fi închise, neavând cu ce înlocui, de exemplu, centrala de la Craiova, pentru că nu am făcut ce trebuia cinci ani de zile și nu poți să lași un oraș fără încălzire.

Dar acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți prin ordonanțele aprobate România l-a închis. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în cererea de plată doi, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor măsuri legale care țin de PNRR și care au fost închise nu rezolvă problemele, dar crează probleme suplimentare la cererile de plată pe care le vom depune.

Riscăm să avem penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon deja închis. E o poziție cât se poate de corectă. Nu rezolvăm nimic.

Pot să înțeleg proiecțiile politice pe care le facem, dacă nu au alte efecte, dar dacă au costuri pentru România, e un vot care nu ajută deloc lucrurile”, a spus Ilie Bolojan.

Senatorii PSD în schimb susțin că liberalii erau responsabili să înlocuiască termocentralele cu alte surse de energie deoarece au avut mai mult timp ministrul Energiei decât PSD.

„Nevoia acestui amendament a apărut în urma situației evidente create încă de la adoptarea PNRR. Acest PNRR, creat în 2021, avându-l artizan principal pe prim-ministrul Cîțu, domnul mai grobian din spate Ghinea și domnul Popescu, care au angajat România la închiderea capacităților pe cărbune cu final 31 august 2026. Lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla.

A apărut război, avem acum criză energetică și toate argumentele care au fost aduse că PSD e de vină, de data asta, domnule prim-ministru, nu vă iese. PSD nu a mai avut ministrul Energiei de vreo 10 ani. Dacă tot aprindeți lumina prin toate cămările, l-ați găsit și pe șobolanul Popescu? El a angajat România la acest dezastru, a angajat ca România să închidă centrale pe cărbune fără să pună nimic în loc. Dacă căutați groparii energiei României îi aveți: Cîțu, Ghinea, Popescu, domnule Bolojan”, a spus senatorul PSD Daniel Zamfir.

Senatorul USR Sorin Șipoș i-a acuzat pe social-democrați că au refuzat în urmă cu patru ani să voteze pentru un proiect de lege care ar fi prevenit exact această situație.

„PSD încearcă azi să joace rolul salvatorului de energie, dar românii nu trebuie să uite cum am ajuns aici. PSD a fost aproape permanent la guvernare și e principalul responsabil că România nu are azi capacități de producție. Am depus o lege simplă în 2022: nu retrag o capacitate înainte de a pune alta în loc. Ați respins-o și azi spuneți exact același lucru.

Acum câteva luni, ministrul PSD Bogdan Ivan a decis închiderea CET Govora și înlocuirea cu o centrală pe gaz în cadrul calendarului de decarbonizare asumat de România. Prin amendamentele de azi modificați o reformă din PNRR pe care România a declarat-o deja îndeplinită. Redeschiderea acestui jalon expune România riscului de pierde fondurile europene, riscuri de corecții financiare și penalități. Nu aduc niciun megawat nou în sistem”, a spus Șipoș.

AUR a denunțat, în general, politica verde a Uniunii Europene.

„De cinci ani și jumătate de când AUR e în Parlament am spus că că PNRR este un ajutor de înmormântare pentru România. Tot de atunci spunem că „green deal”, nebunia verde, e o politică greșită și se confirmă acest lucru în fiecare zi. Măsurile de un entuziasm nebun de a fi mai catolici decât Papa și de a închide centralele pe cărbune au fost obsesia guvernelor care ne-au dus în această criză energetică”, a spus și senatorul AUR Emil Dîrlău.

Proiectul de lege privind decarbonizarea reprezintă o condiție a Comisiei Europene pentru deblocarea cererii de plată numărul 4 din PNRR.