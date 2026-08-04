Pîslaru avertizează că amendamentele la legea decarbonizării pot bloca toate plățile din PNRR: "O decizie extrem de periculoasă"

Riscăm blocarea totală a PNRR și pierderea de miliarde de euro din fonduri europene. sursa foto: Hepta

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că amendamentele adoptate marți în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea bloca integral Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și duce la pierderea a miliarde de euro din fonduri europene. Dacă vor trece de votul final al Parlamentului, modificările riscă să determine Comisia Europeană să constate "reversibilitatea” unei reforme deja îndeplinite și finanțate, ceea ce ar opri depunerea viitoarelor cereri de plată.

"Atenție: Decizie extrem de periculoasă astăzi în Senat. Riscăm blocarea totală a PNRR și pierderea de miliarde de euro din fonduri europene. Amendamentele susținute și votate astăzi în Senat la legislația decarbonizării au consecințe dramatice pentru România dacă ajung să treacă de votul final din Parlament și să devină lege. Vreau să explic foarte clar și transparent tuturor ce este în joc, dincolo de discursul politic de conjunctură.

Nu este vorba doar de faptul că pe Jalonul 119a din Cererea de Plată nr. 6 am risca penalități financiare. Pentru acel jalon, Guvernul era deja în discuții avansate cu Comisia Europeană pentru a explica, în baza unui studiu pregătit de Transelectrica și prezentat ACER, că există riscuri majore dacă închidem capacități adiționale de producție a energiei. Aceasta era o poziție asumată de Guvern și negociată direct cu Bruxelles-ul pentru a diminua efectele unor eventuale penalități. Marea problemă este alta: prin aceste amendamente create în Parlament, generăm ceea ce Regulamentul European numește REVERSIBILITATE pe Jalonul 114. De ce este reversibilitatea pe Jalonul 114 un dezastru financiar și structural pentru România? Jalonul 114 include legislația privind decarbonizarea și a fost deja considerat îndeplinit de Comisie pe Cererea de Plată nr. 2, pe baza căreia România a primit deja miliarde de euro pentru investiții".

Pîslaru explică faptul că modificarea retroactivă a regulilor încalcă principiul ireversibilității reformelor din Regulamentul (UE) 2021/241 (MRR). Constatarea reversibilității de către Comisia Europeană atrage penalități financiare exponențial mai mari decât cele de pe Jalonul 119a.

"BLOCARE TOTALĂ: Reversibilitatea oprește definitiv depunerea de noi cereri de plată! Nu vom mai putea depune nici măcar Cererea de Plată nr. 5 – pentru care aveam deja totul îndeplinit și pe care o puteam depune imediat după publicarea noului CID. De asemenea, se blochează automat și Cererea finală de plată (nr. 6). Consecințele vor fi devastatoare: evaluări negative din partea agențiilor de rating, pierderea credibilității de țară și, cel mai grav, blocarea fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură. Este o diferență uriașă între a negocia tehnic cu Comisia menținerea temporară a unor capacități energetice și a adopta legi retroactive care anulează reforme deja plătite. Fac un apel ferm la rațiune și responsabilitate către PSD și membrii parlamentului în general: astfel de amendamente nu trebuie să devină lege!", a mai precizat Pîslaru.

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD va depune la Senat un proiect de lege potrivit căruia nu se va mai putea opri niciun fel de capacitate de energie pe cărbune, dacă nu se pune altceva în loc.

Premierul Ilie Bolojan a criticat dur proiectul de lege prezentat de Sorin Grindeanu, precizând că măsura ar duce la pierderea unor sume uriașe din PNRR, deoarece ar declanșa clauza de ireversibilitate.