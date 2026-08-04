Reuters: SUA și-au folosit aproape toate rachetele tactice cu rază lungă în războiul cu Iranul. Trump, nevoit să amâne "marele atac"

5 minute de citit Publicat la 15:35 04 Aug 2026 Modificat la 15:35 04 Aug 2026

Lansarea unor rachete ATACMS cu sisteme Himars. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Armata Statelor Unite a consumat o mare parte din stocurile sale de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în cele peste cinci luni de război cu Iranul, relatează Reuters, care citează trei persoane familiarizate cu datele.

O astfel de situație ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea SUA de a răspunde unor viitoare conflicte.

Stocurile aproape epuizate se referă în principal despre rachetele sol-sol Army Tactical Missile System (ATACMS) și Precision Strike Missile (PrSM).

Potrivit informațiilor prezentate de două dintre sursele Reuters, Statele Unite au utilizat „aproape toate” aceste arme.

Cele două tipuri de rachete cu rază lungă de acțiune reprezintă o componentă esențială a arsenalului militar american, permițând lovirea cu precizie a unor ținte aflate la mare distanță, fără expunerea directă a forțelor proprii.

Rachetele ATACMS din Statele Unite au avut un rol important și în războiul din Ucraina, oferind forțelor ucrainene posibilitatea de a lovi ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

PrSM reprezintă o generație mai nouă și mai performantă de rachete, destinată să înlocuiască ATACMS, care au o rază de acțiune mai redusă.

Analiștii apreciază că astfel de arme, al căror cost depășește un milion de dolari pe unitate, ar avea un rol crucial și într-un eventual conflict cu China.

Sursele Reuters au refuzat să precizeze câte rachete din fiecare categorie mai dețin în prezent Statele Unite.

Cum au ajuns Statele Unite aproape fără rachete cu rază lungă, după cinci luni de război

SUA și Israelul au declanșat ofensiva împotriva Iranului în luna februarie, estimând că războiul va fi de scurtă durată.

Cele trei persoane chestionate de Reuters și-au exprimat îngrijorarea că, pe măsură ce conflictul cu Iranul se prelungește, diminuarea stocurilor de rachete ar putea reduce capacitatea Statelor Unite de a descuraja adversari precum Rusia și China.

O a patra sursă a declarat că, deși Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare din Orientul Mijlociu, și-a consumat aproape în totalitate stocurile de rachete terestre existente înainte de izbucnirea războiului, acestea au fost completate prin redistribuirea de muniții din alte depozite militare americane din lume.

Toate sursele Reuters citate în acest material au vorbit sub protecția anonimatului.

Solicitată să comenteze informațiile privind stocurile de muniții, Casa Albă a transmis o declarație a președintelui Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite dețin „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și „mult mai multe decât au nevoie”.

„Companiile noastre din industria de apărare produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată, extinzându-și în același timp capacitățile de producție și echipamentele într-un ritm fără precedent”, a afirmat Trump.

Producătorii americani de rachete păstrează tăcerea

Analiștii sunt de acord că producția unor tipuri de muniții, inclusiv obuze de artilerie și mai multe categorii de rachete, a atins niveluri record. Totuși, ei avertizează că stocurile ar putea fi insuficiente pentru susținerea unui război de lungă durată.

Compania Lockheed Martin, producătorul rachetelor ATACMS și PrSM, precum și al sistemului antirachetă THAAD, nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters privind declarațiile lui Trump sau nivelul stocurilor.

Nici Raytheon, producătorul rachetelor de croazieră Tomahawk și al interceptoarelor Patriot, două dintre cele mai importante sisteme de armament americane, nu a dat un răspuns imediat.

Într-un punct de vedere transmis Reuters, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat:

„Armata Statelor Unite este cea mai puternică din lume și dispune de toate resursele necesare pentru a acționa în momentul și în locul alese de președinte. Am desfășurat cu succes numeroase operațiuni în diferite teatre de operații, menținând în același timp un arsenal substanțial de capabilități pentru protejarea cetățenilor și intereselor americane.”

Potrivit surselor agenției de presă internaționale, datele privind nivelul stocurilor au circulat în ultima săptămână în interiorul administrației federale.

Aceste date apar în contextul unor discuții tensionate din cadrul guvernului Trump, referitoare la perioada în care Statele Unite ar mai putea continua loviturile asupra Iranului fără a afecta capacitatea armatei de a răspunde altor crize internaționale.

Administrația Trump a fost avertizată cu privire la diminuarea stocurilor de armament

Una dintre sursele Reuters a menționat că reducerea stocurilor de ATACMS și PrSM reflectă decizia administrației Trump de a evita metode considerate mai riscante pentru atacarea țintelor din Iran, precum utilizarea avioanelor de luptă cu pilot pentru lansarea bombelor.

Tocmai pentru că permit lovirea țintelor de la mare distanță, aceste rachete sunt considerate de analiști deosebit de valoroase într-un conflict cu un adversar care dispune de sisteme performante de apărare antiaeriană, cum este China.

Potrivit unui raport publicat în luna martie de Center for Strategic and International Studies (CSIS), astfel de rachete au fost folosite și pentru lovirea unor ținte din interiorul Iranului.

Același raport arată că stocurile de rachete PrSM erau reduse încă de la începutul conflictului, deoarece acest tip de muniție este relativ nou.

Cu toate acestea, armata americană a comandat un număr mare de astfel de rachete pentru anul 2027. De altfel, Armata SUA a anunțat deja că ATACMS vor fi retrase treptat din serviciu, producția urmând să fie orientată către noile rachete PrSM.

Potrivit a două dintre surse, liderii militari l-au avertizat în ultimele săptămâni pe președintele Trump că și stocurile de arme defensive, inclusiv interceptoarele Patriot, eficiente împotriva rachetelor balistice, se reduc rapid.

Săptămâna trecută, mai multe publicații au relatat că Trump a renunțat la planurile privind o nouă ofensivă de amploare împotriva Iranului, după ce consilierii săi militari i-au atras atenția asupra diminuării stocurilor de armament.

Un oficial american a contestat însă aceste informații, afirmând că președintele a decis să nu autorizeze un nou atac în urma presiunilor exercitate de statele din Golf.

Conflictul din Orientul Mijlociu a alimentat totodată dezbaterea privind autoritatea președintelui Trump de a desfășura operațiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Până în prezent, administrația republicană nu a solicitat Congresului să emită o declarație oficială de război și nici autorizare pentru utilizarea forței militare.

SUA rămân și fără rachete Patriot

Săptămâna trecută, CSIS a publicat un raport potrivit căruia, în perioada februarie - iulie, aproximativ 65% din interceptoarele Patriot au fost consumate, iar stocurile de interceptoare pentru sistemul THAAD erau cu cel puțin 38% mai mici decât la începutul războiului.

Sistemele Patriot și THAAD sunt destinate detectării și interceptării rachetelor inamice și se numără printre cele mai performante mijloace de apărare ale armatei americane.

Reuters nu a avut acces direct la datele privind stocurile, însă două dintre surse au afirmat că estimările CSIS corespund informațiilor interne ale guvernului american.

Potrivit uneia dintre surse, de la începutul războiului, Statele Unite au consumat și aproximativ jumătate din stocul global de rachete de croazieră Tomahawk, care sunt în principal lansate de pe nave militare.

Reuters nu a putut verifica independent această informație.

Tomahawk este principalul sistem de lovire la mare distanță al Marinei SUA, rachetele fiind lansate de pe distrugătoare, crucișătoare și submarine.

Aceste rachete au fost utilizate vreme de decenii pentru atacarea unor ținte puternic apărate fără a expune piloții.

Compania Raytheon, parte a grupului RTX, a ajuns recent la un acord provizoriu multianual cu Pentagonul pentru creșterea producției de rachete Tomahawk, pe lângă majorarea producției altor tipuri de muniții, în condițiile în care Washingtonul încearcă să își refacă rapid stocurile strategice.