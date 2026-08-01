SUA își îndeamnă cetățenii să plece din Orientul Mijlociu: „Fiți pregătiți de o escaladare”. Trump a amenințat că va lovi Iranul

3 minute de citit Publicat la 23:27 01 Aug 2026 Modificat la 23:29 01 Aug 2026

Preşedintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Ambasadele Statelor Unite din mai multe capitale ale Orientului Mijlociu și-au avertizat sâmbătă cetățenii să fie pregătiți pentru o posibilă „escaladare neprevăzută” a conflictului din regiune și să ia în calcul plecarea.

Avertismentul a fost publicat de ambasadele SUA din Bahrain, Egipt, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, la o zi după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul „foarte dur”, scrie France24.

Iranul și Statele Unite se află în război din 28 februarie. După un armistițiu a urmat o perioadă de calm, însă aceasta s-a încheiat odată cu reluarea atacurilor.

Cum nu se întrevede deocamdată o încheiere a conflictului, războiul afectează de luni întregi viața oamenilor din Orientul Mijlociu și provoacă neliniște pe piețele energetice mondiale.

„Americanii aflați în regiune ar trebui să ia în calcul plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări”, se arată în alerta de securitate.

Cetățenii americani au fost îndemnați să verifice informațiile despre zboruri și să respecte recomandările de siguranță transmise de autoritățile locale.

„Americanii care se află în prezent în Orientul Mijlociu trebuie să dea dovadă de prudență și vigilență sporită și să fie pregătiți pentru anularea unor zboruri, închiderea temporară a spațiului aerian și posibile perturbări ale călătoriilor”, se mai arată în mesaj.

Cetățenilor americani din Iordania li s-a cerut să nu viziteze bazele militare din țară, care au fost vizate recent de atacuri cu rachete iraniene. În Israel, oamenii au fost sfătuiți să afle unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian.

„Regimul iranian este imprevizibil, așa cum au arătat recentele sale decizii de a ataca fără avertisment sau provocare zone din regiune și de a extinde atacurile asupra unor locuri care nu mai fuseseră vizate, precum Egiptul”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei SUA la Ierusalim.

Ambasada americană din Beirut a transmis că misiunea rămâne sub statutul de „plecare ordonată”. Asta înseamnă că membrii familiilor și angajații neesențiali ai guvernului SUA sunt în continuare relocați în afara Libanului.

Iranul avertizează țările care sprijină Statele Unite

Armata iraniană a acuzat sâmbătă Washingtonul că „escaladează tensiunile” în regiune.

„Orice țară care servește drept scut defensiv pentru America criminală și agresivă va fi cuprinsă de flăcările războiului”, a declarat Ali Abdollahi, șeful comandamentului militar central al Iranului, într-un comunicat citit la televiziunea de stat.

Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem iranian, a avertizat la rândul său împotriva oricăror atacuri asupra infrastructurii Iranului.

„Voi calculați prin ecuații militare, dar noi răspundem cu logica istoriei”, a scris el pe X. „Atacarea infrastructurii Iranului trezește direct liniile de falie pe care a fost construită, timp de 250 de ani, arhitectura voastră hegemonică”.

Iranul și Statele Unite au reluat luna trecută schimburile de focuri pe timpul nopții, după câteva zile de calm. Totuși, în noaptea de vineri spre sâmbătă nu au fost raportate atacuri.

Nave lovite în apropiere de Egipt și Oman

Miercuri, o dronă a lovit o navă pentru transportul gazelor, deținută de o companie americană și ancorată într-un port egiptean, provocând un incendiu. Egiptul investighează incidentul, dar nu a acuzat până acum nicio grupare că ar fi lansat atacul.

Între timp, un „proiectil necunoscut” a lovit sâmbătă un petrolier în largul coastelor Omanului, potrivit unei agenții maritime britanice. Incidentul a avut loc în timp ce Statele Unite și Iranul încearcă să-și impună controlul asupra Strâmtorii Hormuz.

Iranul controlează, în fapt, navigația prin Hormuz de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie. Navele trebuie să obțină permisiunea și să achite taxe de tranzit înainte de a folosi această rută maritimă.

Compania Kpler, care urmărește comerțul maritim, a transmis vineri că traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut „puternic”.

„În condițiile în care pozițiile publice ale Statelor Unite și Iranului rămân opuse, operatorii urmăresc atent volumul traficului, schimbările de rută și orice evoluție diplomatică ce ar putea modifica riscurile de pe rutele maritime regionale în zilele următoare”, a transmis compania pe X.

În Strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută maritimă care a devenit tot mai importantă pentru transportul petrolului din Arabia Saudită, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au negat sâmbătă că ar încerca să le ceară navelor bani pentru tranzit.

Această strâmtoare îngustă leagă Marea Roșie de Oceanul Indian și, prin Canalul Suez, de Marea Mediterană.

Războiul din Orientul Mijlociu a început după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, care a răspuns cu rachete și drone lansate asupra mai multor ținte din regiune.

Pe frontul din Liban, armata israeliană a anunțat sâmbătă că a ucis trei luptători Hezbollah în sudul țării. Un militar israelian a fost rănit moderat într-o confruntare de la mică distanță cu membri ai grupării.