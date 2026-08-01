SUA plănuiesc noi atacuri devastatoare asupra Iranului. Trump: "Îi vom lovi foarte tare. Iranienii vor spune: nu mai putem suporta”

1 minut de citit Publicat la 08:45 01 Aug 2026 Modificat la 08:47 01 Aug 2026

„Îi vom lovi foarte tare”, a spus Trump. „La un moment dat, vor spune: Pur și simplu nu mai putem suporta”. Foto: Getty Images

Statele Unite plănuiesc noi atacuri asupra Iranului chiar în acest weekend, în timp ce președintele Donald Trump caută o soluție la război, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu planurile, citați de CNN.

Amploarea precisă a atacurilor și potențialele ținte pe care SUA le-ar putea urmări nu au fost clare, iar ambii oficiali au avertizat că atacurile ar putea fi anulate.

Trump, vorbind la o ședință de cabinet vineri dimineață, a prezentat o reluare a atacurilor puternice, exprimându-și în același timp furia față de eforturile diplomatice care au eșuat.

„Îi vom lovi foarte tare”, a spus Trump. „La un moment dat, vor spune: Pur și simplu nu mai putem suporta”.

Comandamentul Central al SUA a pregătit opțiuni și și-a pregătit forțele pentru extinderea războiului, inclusiv un bombardament intens de 2 săptămâni asupra siturilor de rachete ale Iranului.

De asemenea, au existat planuri în jurul opțiunilor care ar viza siturile energetice, au spus oficialii.

Care ar putea fi țintele viitoarelor atacuri

Administrația Trump s-a arătat reticentă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, din cauza îngrijorării că Teheranul ar putea riposta împotriva siturilor de infrastructură din Golf și ar putea șoca piețele energetice globale deja aflate sub presiune din cauza războiului.

La începutul acestei săptămâni, ministrul israelian al Apărării a declarat că conducerea țării dorește să atace infrastructura energetică iraniană ca mijloc de a exercita o presiune economică și mai mare asupra Iranului. „Ne dorim foarte mult să atacăm țintele energetice ale Iranului - SUA nu aprobă acest lucru în acest moment”, a declarat Israel Katz.

Nu există nicio indicație că Israelul ar participa la un nou val de atacuri americane asupra Iranului.

Iar armata americană a făcut pregătiri pentru a lansa o serie de atacuri care vizează infrastructura nucleară iraniană, inclusiv Muntele Târnăcop, deși nu se limitează în mod specific la acest sit, la sud de Teheran. Aceste pregătiri au prins avânt în ultimele zile, au declarat oficialii.

Întrebat despre rapoartele care au indică o nouă rundă de atacuri în weekend, Casa Albă a declarat că președintele nu va „sta deoparte și nu va permite ca acest comportament terorist al Iranului să se întâmple”.

„Iranul va continua să plătească până când va ajunge la masa negocierilor într-un mod pe care președintele Trump îl consideră semnificativ”, a declarat purtătorul de presă Karoline Leavitt într-un comunicat.