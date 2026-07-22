Ce este Muntele Târnăcopului, instalația subterană secretă din Iran despre care Trump spune că SUA o vor ataca „foarte curând”

4 minute de citit Publicat la 12:43 22 Iul 2026 Modificat la 12:48 22 Iul 2026

Imagine din satelit cu complexul de tuneluri Muntele Pickaxe, aflat în apropierea instalației nucleare de la Natanz, în Iran, 30 iunie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump continuă să afirme că Statele Unite vor ataca instalația iraniană Pickaxe Mountain (n.r. Muntele Târnăcopului), readucând în atenție presupusul sit nuclear subteran unde Israelul crede că Teheranul a depozitat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifuge avansate pentru îmbogățirea uraniului, potrivit CNN.

„Foarte probabil vom lovi acea zonă destul de curând. Și nu pot face absolut nimic pentru a împiedica acest lucru”, a declarat Trump marți.

Ca reacție, Teheranul a avertizat că orice atac american asupra instalațiilor nucleare iraniene va fi considerat o extindere a războiului din regiune, potrivit presei de stat iraniene, citate miercuri dimineață.

Ce este Pickaxe Mountain

Pickaxe Mountain este o instalație puternic fortificată, amplasată adânc în subteran, în centrul Iranului, la aproximativ 1,6 kilometri sud de instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz, bombardată anterior de Statele Unite și Israel. Din acest motiv, situl este considerat o țintă extrem de dificilă atât pentru atacuri aeriene, cât și pentru o eventuală operațiune terestră.

Instalația este îngropată la o adâncime de cel puțin 100 de metri sub un munte numit Kuh-e Kolang Gaz La, denumire în care „Kolang” se traduce prin „târnăcop” sau „pickaxe”, potrivit Institute for Science and International Security (ISIS).

Construcția instalației a început în 2020. La acel moment, Iranul a notificat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) că aceasta urma să fie folosită pentru asamblarea centrifugelor necesare producerii combustibilului nuclear.

Instalația este în mare parte învăluită în mister. Nu există planuri publice ale complexului, iar experții își bazează evaluările aproape exclusiv pe imaginile din satelit. Potrivit unui raport recent al ISIS, fotografiile arată existența mai multor complexe de tuneluri, a unui perimetru extins de securitate și a unor intrări consolidate cu beton pentru a rezista eventualelor bombardamente aeriene.

Se crede că instalația nu este încă operațională, lucrările de construcție fiind în desfășurare. Acestea par să se fi intensificat în ultimul an, după ce Israelul și Statele Unite au atacat alte instalații nucleare iraniene în iunie 2025. Printre obiectivele bombardate s-a numărat și complexul de îmbogățire a uraniului de la Natanz, aflat la doar câțiva kilometri de Pickaxe Mountain.

Potrivit Center for Strategic & International Studies (CSIS), există mai multe explicații posibile pentru accelerarea lucrărilor la Pickaxe Mountain. Iranul ar putea construi centrifuge, așa cum a informat ONU, ar putea muta aici activități desfășurate anterior în instalațiile distruse sau ar putea amenaja o instalație secretă pentru îmbogățirea uraniului, un element esențial în producerea armelor nucleare.

Există uraniu îmbogățit la Pickaxe Mountain?

Serviciile de informații israeliene cred că Iranul a mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifugele avansate la Pickaxe Mountain după atacurile din iunie anul trecut, a declarat pentru CNN o sursă israeliană familiarizată cu situația.

În timpul conflictului de 12 zile, Israelul a bombardat trei instalații nucleare importante ale Iranului – Natanz, Isfahan și Fordow – și a ucis mai mulți oameni de știință implicați în cercetarea și dezvoltarea programului nuclear.

Statele Unite s-au alăturat operațiunii spre finalul conflictului, atacând aceleași trei obiective cu bombe mult mai puternice. După aceste lovituri, Trump a susținut că programul nuclear iranian a fost „complet distrus”. Totuși, nici SUA și nici Israelul nu au atacat Pickaxe Mountain.

Ulterior, evaluările serviciilor de informații americane și ale ONU au arătat că anumite componente ale programului nuclear iranian au rămas intacte, deși au fost afectate.

De atunci, atât Statele Unite, cât și Israelul urmăresc fie să determine Iranul să renunțe la stocul său de aproape 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, fie să îl confişte.

CNN a relatat anterior că Iranul și-a intensificat considerabil eforturile pentru protejarea acestui stoc de uraniu apropiat de nivelul necesar fabricării unei arme nucleare, prăbușind intenționat tuneluri și amplasând mine explozive la intrările în complex.

Întrebat marți dacă Iranul a mutat centrifugele avansate la Pickaxe Mountain, Trump a minimalizat informațiile furnizate de Israel.

„Nu avem astfel de informații confirmate”, a spus liderul american.

La începutul lunii iulie, o sursă de rang înalt din domeniul securității de la Teheran a declarat pentru CNN că afirmațiile privind desfășurarea unor activități nucleare la Pickaxe Mountain sunt false.

Iranul susține în continuare că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice și că intenționează să construiască noi centrale nucleare pentru a-și acoperi necesarul intern de energie și pentru a putea exporta cantități mai mari de petrol.

Ar putea fi atacată instalația de către SUA și Israel?

Experții sunt împărțiți în privința unei eventuale operațiuni.

Specialista în neproliferare nucleară Andrea Stricker a declarat pentru CNN că Donald Trump ar trebui să ordone distrugerea instalației Pickaxe Mountain pentru a împiedica Iranul să își refacă programul de îmbogățire a uraniului sau să reia dezvoltarea armelor nucleare, având în vedere că aici ar putea exista mii de centrifuge care reprezintă ceea ce a rămas din programul nuclear iranian.

Deși o operațiune terestră ar fi extrem de complicată, raportul ISIS identifică mai multe puncte vulnerabile.

Instalația are nevoie de sisteme de ventilație, încălzire și răcire, alimentare cu energie electrică, aprovizionare și personal, toate acestea reprezentând puncte slabe pe care Statele Unite și Israelul le-ar putea exploata.

Totuși, atacurile aeriene s-ar putea dovedi insuficiente, deoarece partea principală a complexului este probabil amplasată la o adâncime foarte mare.

James Acton, co-coordonator al programului pentru politici nucleare din cadrul Carnegie Endowment, a scris pe platforma X că se îndoiește că Statele Unite ar putea face mult mai mult decât să prăbușească tunelurile de acces către Pickaxe Mountain.

„Acest lucru nu ar schimba fundamental situația”, a concluzionat Acton.