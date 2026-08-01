Ce au făcut românii după ce bursele s-au prăbușit: au intrat la tranzacționat CFD-uri. Pe ce au pus ochii

3 minute de citit Publicat la 08:00 01 Aug 2026 Modificat la 08:04 01 Aug 2026

Investitorii români au reacționat atipic în perioadele de scădere pe bursele internaționale, în urma războiului din Iran. Foto: Getty Images

Investitorii români nu s-au retras atunci când s-au prăbușit bursele internaționale, ci au devenit mai activi și s-au orientat în special către instrumente ce reacționează rapid la mișcările pieței, relevă o analiză de specialitate, dată vineri publicității și citată de Agerpres.

"Atacul SUA asupra Iranului, de la finalul lunii februarie 2026, a provocat o prăbușire a burselor internaționale. Temerea că acest conflict se va extinde a dus la creșterea bruscă a prețului petrolului și a amplificat îngrijorările legate de inflație și de creșterea dobânzilor. În consecință, investitorii au reacționat", arată analiza XTB România.

Pentru a evidenția răspunsul investitorilor români atunci când piețele scad, a fost comparată perioada de volatilitate 24 februarie - 9 martie cu intervalul anterior, 1 ianuarie - 23 februarie, folosit ca perioadă de referință.

Investitorii români au perceput criza ca pe o oportunitate

"Rezultatele arată că românii nu s-au retras complet, ci au devenit mai activi și s-au orientat în special către instrumente care reacționează rapid la mișcările pieței, precum indicii americani, aurul și petrolul.

În cele două săptămâni de prăbușire analizate, numărul mediu zilnic de investitori activi din România a crescut cu 12,3%, iar valoarea capitalului folosit zilnic în tranzacționare a crescut cu 8%.

În paralel, depozitele au crescut cu 13%, iar depozitele nete, cu 12,2%, semn că o parte dintre investitori au văzut perioada de scădere ca pe un moment de oportunitate, și nu ca pe un motiv de retragere", indică analiza.

Cele mai mari volume au fost direcționate către instrumente asociate frecvent cu perioadele de incertitudine sau volatilitate ridicată.

De exemplu, US100, instrument de tip CFD care reflectă evoluția indicelui Nasdaq 100, a fost cel mai tranzacționat.

Tot prin instrumente CFD au fost tranzacționate, în ordinea preferințelor, aurul și petrolul.

CFD-urile (Contract for Difference) reprezintă un instrument financiar derivat, care permite unui investitor să speculeze evoluția prețului unui activ - fie el acțiune, marfă, criptomonede sau indice bursier - fără să dețină în mod real acel activ.

Câștigul sau pierderea reprezintă în acest caz diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al poziției investitorului pe activul pe care se speculează.

Aproape 60% dintre tranzacțiile perioadei de volatilitate au implicat CFD-uri și indici bursieri

Conform XTB România, indicii bursieri și CFD-urile au reprezentat, împreună, 58% din valoarea tranzacțiilor realizate în perioada cu volatilitate.

De asemenea, acțiunile și ETF-urile (Fondurile de investiții tranzacționate la bursă) au rămas la fel de relevante, mai ales pentru clienții XTB din România care preferă acumularea treptată de capital sau expunerea pe termen mai lung.

"Un element notabil este că această creștere a activității nu a fost generată de un val de conturi noi.

Dimpotrivă, numărul de conturi noi deschise pe zi a fost cu 16,6% mai mic decât în perioada de referință.

Prin urmare, reacția din perioada de volatilitate a venit în principal din partea investitorilor existenți, deja familiarizați cu piețele", subliniază analiștii XTB România.

În perioada de volatilitate analizată, aproape tot capitalul folosit în tranzacționare de investitorii români a venit din partea clienților cu experiență.

Aceștia au reprezentat 97,5% din valoarea tranzacționată în intervalul 24 februarie - 9 martie, în timp ce investitorii noi au intrat mai prudent, cu poziții mai mici și o orientare mai vizibilă către ETF-uri.

Această diferență arată că, în momentele de stres din piață, experiența influențează puternic tipul de decizie: traderii activi urmăresc mișcările rapide, în timp ce investitorii aflați la început preferă instrumente mai diversificate și expuneri mai reduse, potrivit analizei citate.

Activitatea investitorilor români, diferită de cea din alte piețe europene

"Activitatea din România a fost diferită de cea observată pe alte piețe europene din portofoliul XTB.

În unele țări, activitatea de tranzacționare a crescut, însă investitorii au folosit sume mai mici.

În România, în schimb, au crescut simultan numărul investitorilor activi, valoarea totală a tranzacțiilor și sumele transferate de clienți în conturile lor XTB.

Evoluția a fost apropiată de cea din Polonia, una dintre cele mai mari piețe ale companiei, iar România s-a remarcat în special prin creșterea mai puternică a sumelor alimentate în conturile de investiții", susțin specialiștii XTB România.