Prețul petrolului a crescut, iar bursele s-au prăbușit după ce Trump a spus că armistițiul cu Iranul s-a încheiat

Mișcările în creștere vin după săptămâni de scădere a prețurilor, deoarece părea probabil ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord pentru redeschiderea vitalei strâmtori Ormuz. Foto: Getty Images

Prețul petrolului a crescut cu peste 6%, iar piețele bursiere din întreaga lume au scăzut miercuri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că este convins că Memorandumul de înțelegere cu Iranul „s-a încheiat”, în urma unei serii de atacuri în regiune, scrie CNN.

Țițeiul Brent, referința globală a petrolului, a urcat la 78,93 dolari pe baril la scurt timp după ora 5:00 ET, cu aproximativ 6,4% mai mult în cursul zilei. WTI, referința americană, a crescut cu 6,5% la 74,99 dolari pe baril.

Mișcările în creștere vin după săptămâni de scădere a prețurilor, deoarece părea probabil ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord pentru redeschiderea vitalei strâmtori Ormuz, unde treceau aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol înainte de război.

Prețurile petrolului rămân încă mult sub vârfurile lor din timpul războiului de peste 120 de dolari pe baril pentru Brent, dar creșterile ar putea fi suficiente pentru a reînvia temerile privind inflația.

Piețele bursiere au scăzut brusc. Contractele futures Dow și Nasdaq au scăzut cu 1,3%, respectiv 1,6%, în timp ce contractele futures S&P 500 au scăzut cu 1%. Principalii indici bursieri din Europa au scăzut cu aproximativ 2%. În Asia, indicele KOSPI din Coreea de Sud a închis cu 5,4% în scădere, în timp ce indicele Nikkei din Japonia a pierdut 2,1% la închidere. Între timp, indicele Hang Seng din Hong Kong a urcat cu 3%.

„Sentimentul pieței bursiere este supus unei noi presiuni din cauza creșterii prețurilor petrolului”, a scris Neil Wilson, strateg la banca de investiții Saxo, într-o notă. „În mod evident, creșterea prețurilor petrolului ridică temeri legate de stagflație și afectează perspectivele de creștere”, a adăugat el. „Stagflația” se referă la o combinație temută de inflație ridicată și creștere economică scăzută.

Președintele american a spus că Statele Unite își pierd timpul discutând cu Iranul și a sugerat că preferă ca Washingtonul „să își vadă de treabă”, în loc să continue eforturile diplomatice. „Trebuie să scăpăm de cancerul lor, de cancerul lor”, a spus Trump. „Și știți ce trebuie să faci? Cancerul trebuie eliminat din timp. Așa văd eu lucrurile.”

Statele Unite au retras, marți, licența generală care autoriza vânzarea petrolului iranian, în timp ce un oficial american a avertizat că acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz sunt „complet inacceptabile” și vor avea consecințe, după atacurile asupra unor petroliere din această zonă strategică