Americanii au lansat „o serie de lovituri puternice” asupra Iranului. Teheranul anunță că a lovit obiective SUA din Kuweit și Bahrain

Imagini din satelit arată urmările atacului asupra bazei navale iraniene din Konarak. FOTO: Profimedia Images

Forţele americane au lansat marţi o "serie de lovituri puternice" împotriva Iranului "ca răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau prin Strâmtoarea Ormuz", a anunţat pe platforma X Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), relatează AFP.



"Agresiunea iraniană a fost nejustificată, periculoasă şi a constituit o încălcare flagrantă a armistiţiului", a adăugat CENTCOM, precizând că doreşte să facă Iranul "să plătească un preţ greu".

Ulterior, Ministerul iranian de Externe a acuzat că Statele Unite au încălcat memorandumul de înţelegere dintre cele două ţări şi a anunţat o ripostă după atacurile americane în apropierea Strâmtorii Ormuz, transmite AFP.



"Iranul adresează un avertisment serios cu privire la consecinţele încălcării tratatului de către Statele Unite şi va lua măsuri decisive pentru a-şi proteja interesele şi securitatea naţională", a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram de televiziunea de stat (IRIB).

Gardienii Revoluției au anunțat că au lovit 85 de obiective militare americane de importanță strategică.

„Forțele navale și aerospațiale ale Gărzii Revoluționare, în cadrul unei operațiuni comune cu rachete și drone, au lovit 85 de obiective militare americane de importanță strategică în portul Salman, în zona Flotei a V-a a Bahrainului și la baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit."