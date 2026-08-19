„Nu ne interesează deloc”. Coreea de Nord îl respinge pe Trump și anunță că nu vrea încălzirea relațiilor

Coreea de Nord îl respinge pe Donald Trump după ce acesta a ordonat reducerea drastică a exercițiilor militare cu Sudul și îl anunță că nu are nicio intenție să discute dezghețarea relațiilor, relatează AP.

Regimul de la Phenian l-a umilit pe președintele SUA, după ce acesta a încercat să se „împrietenească” din nou cu Kim prin anularea exercițiilor militare.

Regimul Kim a precizat, prin vocea sorei dictatorului nord-coreean, că vede în continuare exercițiile militare ca fiind „provocatoare” și că anularea lor nu schimbă acest lucru. Kim Yo Jong a făcut declarațiile miercuri, fiind prima reacție de la Phenian la anunțul lui Trump.

„Considerăm că nici măcar nu merită să facem comentarii și nu ne interesează absolut deloc. Natura provocatoare, agresivă a exercițiilor nu se schimbă doar pentru că s-a micșorat durata și amploarea”, a spus sora dictatorului nord-coreean.

Declarația a fost făcută la câteva ore după armatele sud-coreeană și americană au confirmat reducerea drastică a exercițiilor militare. Trump a spus că o face pentru a-l convinge pe Kim să revină la discuții.

Este cunoscută atracția mare pe care Donald Trump o are față de astfel dictatori și lideri autoritari.

Ordinul lui Trump

Trump a ordonat Pentagonului să „reducă substanțial” exercițiile de vară Ulchi Freedom Shield ale celor doi aliați, chiar înainte ca acestea să înceapă, luni, și să se desfășoare timp de 11 zile. Trump a invocat ceea ce a descris drept relația sa bună cu Kim și refuzul Coreei de Sud de a-l sprijini în privința Iranului.

Oficialii sud-coreeni au declarat că anunțul-surpriză al lui Trump a fost făcut fără o informare prealabilă, provocând nedumerire în Coreea de Sud și îngrijorări privind capacitatea comună de apărare.

Armata sud-coreeană a transmis, miercuri, că cei doi aliați au convenit să modifice durata și amploarea exercițiilor la cererea Statelor Unite. Exercițiile aflate în desfășurare se vor încheia vineri, nu pe 27 august, așa cum era planificat inițial. De asemenea, cele două țări au convenit să reducă amploarea unor exerciții comune desfășurate pe teren.

Pentagonul a transmis că „instruirea care îmbunătățește capacitatea tactică” continuă, dar că anumite activități au fost anulate sau transformate în simulări.

„Aceste ajustări păstrează nivelul esențial de pregătire și obiectivele de instruire. Obiectivele de pregătire ale Statelor Unite nu vor fi afectate”, a transmis Pentagonul. Reducerea exercițiilor provoacă îngrijorări privind pregătirea militară

Mulți experți spun că decizia lui Trump riscă să afecteze capacitatea comună de apărare a Statelor Unite și Coreei de Sud și, în cele din urmă, să slăbească alianța dintre cele două țări, veche de decenii întregi.

Reducerea sau suspendarea exercițiilor militare este importantă deoarece comandanții se schimbă periodic. O suspendare de un an ar însemna că, atunci când exercițiile vor fi reluate, la ele ar participa comandanți nefamiliarizați cu procedurile, potrivit lui Yang Uk, analist la Asan Institute for Policy Studies din Seul.

Ulchi Freedom Shield este în mare parte un exercițiu de comandament simulat pe calculator, menit să îmbunătățească capacitatea celor doi aliați de a răspunde unei eventuale agresiuni nord-coreene. Cele două țări desfășoară de obicei și o serie de exerciții pe teren în aceeași perioadă.

Aceste exerciții și un program similar desfășurat primăvara reprezintă unul dintre pilonii centrali ai alianței dintre Statele Unite și Coreea de Sud, care datează din perioada Războiului din Coreea din 1950-1953. Ele sunt, însă, și o sursă veche de tensiuni cu Coreea de Nord, care le denunță drept repetiții pentru o invazie și răspunde prin teste provocatoare cu rachete. Cu câteva zile înainte de începerea exercițiilor din această lună, Coreea de Nord a lansat două rachete balistice în mare.

Exercițiile din această lună urmau inițial să se desfășoare în două etape, simulând atacuri nord-coreene: prima parte, până vineri, era concentrată asupra operațiunilor defensive, iar cea de-a doua, până pe 27 august, asupra operațiunilor de contraofensivă. Potrivit presei sud-coreene, Coreea de Nord este extrem de sensibilă la exercițiile de contraofensivă.

Coreea de Nord promite un răspuns

Anterior, miercuri, agenția de presă de stat nord-coreeană KCNA a publicat un comentariu în care a denunțat exercițiile militare drept „frenetice” și „extrem de periculoase” și a promis că va contracara complet acțiunile ostile ale adversarilor.

„Escaladarea periculoasă a exercițiilor de război desfășurate de SUA și forțele sale vasale reprezintă o amenințare tot mai gravă la adresa securității” Coreei de Nord, se arată în comentariu. „Exercitarea dreptului nostru la autoapărare va continua pentru a neutraliza complet amenințarea militară a inamicilor”.

Mulți experți spun că Kim, încurajat în prezent de progresele programului său nuclear și de extinderea cooperării militare cu Rusia, este puțin probabil să accepte deschiderea lui Trump și să revină curând la negocieri dacă nu i se vor promite concesii mai importante. Ca răspuns la tentativele anterioare ale lui Trump de reluare a dialogului, Kim a sugerat, anul trecut, că ar putea reveni la negocieri doar dacă Statele Unite renunță la cererea ca denuclearizarea Coreei de Nord să fie o condiție prealabilă pentru diplomație.

Trump și Kim s-au întâlnit de trei ori în perioada 2018-2019, însă diplomația lor la cel mai înalt nivel s-a prăbușit în cele din urmă din cauza disputelor privind cererea Coreei de Nord de ridicare amplă a sancțiunilor în schimbul unor măsuri limitate de denuclearizare.

Luni, cancelaria președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, și-a exprimat speranța că „relația prietenoasă” dintre Trump și Kim va duce la un „dialog semnificativ” pentru promovarea păcii în Peninsula Coreeană. Lee este un politician liberal care dorește îmbunătățirea relațiilor cu Coreea de Nord.

Declarația cancelariei sale a provocat, însă, reacții puternice din partea conservatorilor, care au acuzat guvernul Lee că pune reluarea diplomației dintre Kim și Trump înaintea preocupărilor de securitate generate de decizia președintelui american.