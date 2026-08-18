Cum încearcă armata sud-coreeană să devină „independentă” de SUA, după ce Trump a ordonat încetarea exercițiilor militare comune

Militari sud-coreeni în cadrul unei demonstrații. Foto: Getty Images

Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a făcut un apel la „independența militară” a țării, după ce Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă exercițiile militare cu Seulul, informează The Guardian. Liderul de la Seul a menționat că armata sud-coreeană trebuie să devină independentă de SUA și a cerut urgentarea achiziției de submarine nucleare.

Astfel, Lee Jae Myung a cerut efectuarea, pe durata mandatului său, a transferării comenzii militare (Opcon), în caz de război, a forțelor sud-coreene, de la SUA - un obiectiv pe care Seulul îl vizează de mai multă vreme.

„Un aliat puternic face ca baza securității să fie mai solidă, iar consolidarea propriilor noastre capacități ne crește valoarea și necesitatea ca aliat,” a spus Lee într-o ședință a cabinetului.

Problema Opcon din timpul războiului din Coreea, care s-a încheiat în 1953 cu un armistițiu și nu cu un tratat de pace formal în 1953, ceea ce înseamnă că cele două Corei au rămas, tehnic, în stare război.

Comanda militară pe timp de război, care presupune inclusiv responsabilitatea dirijării forțelor sud-coreene, în cazul reizbucnirii unui război cu Nordul, a fost deținută de SUA, încă din anii 1950. Opcon este exercitată în prezent de șeful Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite, o poziție care a fost mereu deținută de un general american cu patru stele.

Seulul și-a recâștigat controlul asupra armatei sale în timp de pace în 1994, dar autoritatea în timp de război a devenit un simbol important al suveranității naționale, iar recuperarea ei a fost unul dintre principalele obiective de securitate ale Coreei de Sud timp de mai bine de două decenii, fiind amânată repetat, până în prezent.

Trump spune că SUA asigură securitatea Coreei de Sud „fără să primească ceva suficient în schimb”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor reduce „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, invocând „relația sa foarte bună" cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Anunțul lui Trump a venit la mai puțin de 24 de ore după ce acesta a publicat o fotografie mai veche, realizată în 2019, în care apare alături de Kim Jong Un. Președintele american a scris că cei doi sunt prieteni foarte buni, „în ciuda expresiilor neprietenoase din această fotografie”.

Săptămâna trecută, liderii militari americani și sud-coreeni au susținut o conferință de presă comună pentru a anunța organizarea exercițiului Ulchi Freedom Shield.

Potrivit acestora, evenimentul, programat să dureze 11 zile, urma să aibă o amploare similară edițiilor din anii precedenți, la manevre fiind așteptați să participe aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni.

Decizia lui Trump de a reduce amploarea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud nu este prima de acest fel. În 2018, în timpul negocierilor cu Kim Jong Un privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, Trump a suspendat complet aceste exerciții. La momentul respectiv, el a afirmat că manevrele anuale erau „provocatoare” pentru Coreea de Nord și că oprirea "jocurilor de război" ar permite Statelor Unite să economisească „o sumă uriașă de bani”.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite asigură securitatea Coreei de Sud fără să primească ceva suficient în schimb. El a criticat atât numărul militarilor americani staționați în Peninsula Coreeană, cât și costurile presupuse de menținerea acestora.